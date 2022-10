Una empresa tèxtil molt popular té la seva seu a Espanya. Ven a Espanya, tributa (majoritàriament) a Espanya i des d’allà dirigeix la seva operativa a tot el món. Però aquesta empresa tèxtil no produeix a Espanya, sinó que subcontracta altres empreses a l’Índia perquè li facin la roba. Un dia, una d’aquestes fàbriques on subcontracta l’empresa espanyola s’incendia i la premsa descobreix després del foc les inhumanes condicions laborals en què treballaven els seus empleats. Sense contracte, diversos nens, torns interminables, sense ventilació, amb prou llum…

Fins ara, la firma espanyola gairebé no tenia responsabilitat en tot això: al·legava que era qüestió d’un tercer i que ells es limitaven a encarregar un nombre de peces de roba i pagar-les, punt.

A partir d’ara, la Unió Europea prepara una directiva per obligar aquesta empresa a fer-se responsable que els drets humans i mediambientals es compleixin tant dins de la seva pròpia organització com en tota la cadena de valor, que va des de la botiga on es ven fins el taller on es confecciona, passant pels centres on es dissenya i el vaixell de càrrega que la transporta per mig món. O a un celler que embotella vi a Catalunya però compra fusta talada de l’Amazones per a les botes. O un fabricant de tecnologia que importa plàstic d’indústries ultracontaminants del sud-est d’Àsia.

En fase de discussió

La "directiva sobre diligència deguda de les empreses en matèria de sostenibilitat" es troba actualment en fase de discussió al Parlament europeu, amb previsió que abans del proper novembre del 2023 pugui ser aprovada.

Després quedaria la transposició de cada país a les pròpies lleis, fase que s’allargarà mínim dos anys més.

Juntament amb les directives en matèria de drets digitals i la referent al salari mínim, aquesta està cridada a ser una de les mesures estrella del mandat de Úrsula Von der Leyen.

En un moment en què a Espanya els governs autonòmics rebaixen impostos per competir fiscalment entre ells, Europa busca vetar que les empreses, tant de matriu europea com estrangeres però amb filial en territori dels 27, competeixin entre elles a costa dels drets humans o empitjorant la crisi climàtica.

Segons dades de l’OIT, 27,6 milions de persones a tot el món exerceixen avui dia treballs forçosos, el 12% són nens.

Però, quines empreses es veuran afectades? Els barems encara és una cosa que els legisladors estan acabant de definir. Segons explica l’eurodiputat de Ciutadans implicat, Adrián Vázquez, la nova directiva obligaria tota empresa europea que facturi 150 milions d’euros l’any i tingui més de 500 treballadors en plantilla. O si es dedica a un sector qualificat de risc, com és el cas del tèxtil, l’agricultura o l’explotació forestal, el barem baixa a 40 milions de facturació i 200 empleats. I en el cas de les firmes de matriu estrangera però filial a Europa, se’ls podrien exigir responsabilitats a partir dels 150 milions de facturació, sigui quina sigui la plantilla.

I quines obligacions tindran una vegada en vigor la directiva? La primera serà comunicar anualment juntament amb el seu compte de resultats totes les mesures que prenen activament per evitar vulneracions a tota la seva cadena de producció.

Fins ara això era una mica optatiu a gairebé tot Europa -només França, Alemanya i Dinamarca tenien algun tipus de clàusula vinculant-, i si les companyies no ho feien no podien ser sancionades pels tribunals de cada estat.

"L’actuació voluntària no sembla haver donat lloc a una millora a gran escala a tots els sectors i, en conseqüència, s’observen externalitats negatives de la producció i el consum de la UE tant dins com fora de la Unió", reconeixen els redactors de la proposta de directiva.

Una altra qüestió que es planteja és: com aconseguiran obligar els governs a les empreses que compleixin?

Aquí hi ha una de les claus, per definir, de la nova directiva. Hi ha forces polítiques que advoquen per introduir "clàusules en cascada", és a dir, que l’empresa matriu introdueixi clàusules en tots els contractes que signi amb els seus subcontractes en què els obligui a complir els drets mínims. Sota pena de sancions o rescissió del contracte.

El problema amb aquest model podria ser que aquestes clàusules acabessin en paper mullat i no n’hi hagués una vigilància real.

L’alternativa és obligar l’empresa principal a governar i supervisar tot el procés, cosa que pot fer enrere les màximes direccions, especialment si no són grans corporacions.

Vetllar pels drets humans

Manca d’exèrcit o d’una diplomàcia coordinada, la Unió Europea intenta regular les relacions comercials amb una de les poques cartes que té: ser un continent amb milions de ciutadans amb un alt poder adquisitiu i al qual les empreses i grans corporacions no volen renunciar com mercat.

El missatge és clar: "Si voleu fer negoci aquí heu de vetllar perquè els drets humans i el combat a la crisi climàtica no acabin a les fronteres d’Europa".