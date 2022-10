Girona és la província catalana on més va disminuir la venda de turismes i tot terrenys d’ocasió al mes de setembre. Concretament a les comarques gironines es van registrar un total de 2.572 transaccions, un 18,12% menys respecte el setembre de 2021, segons dades de les patronals Faconauto i Ganvam.

De fet, les xifres a Girona se situen molt per sobre de la mitjana catalana, on la venda d’aquests tipus de vehicles d’ocasió ha disminuït un 6,84% aquest darrer mes respecte al mateix període de l’any passat. Per sota de Girona estan les províncies de Lleida (-13,84%), Tarragona (-8,47%) i Barcelona (-3,33%).

Aquest 2022 a les comarques gironines s’han venut un total de 24.012 turismes i tot terrenys d’ocasió, aquesta xifra suposa una baixada del 5,4% respecte a l’any passat. És una tendència general, ja que el mercat de vehicles usats acumula a territori català un descens a la regió del 4,97% des de començament d’any, amb un total de 189.945 transferències fins al moment. Pràcticament, totes elles han tingut lloc a la província de Barcelona, 125.438 vendes, malgrat que també es registra una baixada del 4,37%.

Un problema a llarg termini

El descens d’aquest tipus de transaccions ve donat perquè «les matriculacions de vehicles nous segueixen sota mínims i no es genera estoc suficient per atendre la demanda dels cotxes d’ocasió més sol·licitats, que són els de zero a cinc anys», segons el director de Comunicació de Faconauto, Raúl Morales.

Explica que ara per ara les «perspectives de què hi hagi una recuperació clara del mercat semblen llunyanes», i no s’espera un increment en les vendes de turismes i tot terrenys d’ocasió de cara a l’any que ve, per això des de la patronal mantenen la «incertesa» amb l’actual situació al mercat.