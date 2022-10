El Nobel d’Economia 2022 ha recaigut en l’expresident de la Reserva Federal dels EUA Ben Bernanke i els professors Douglas W. Diamond i Philip Dybvig pels seus estudis sobre el sistema bancari. El primer treballa a la Brookings Institution, a Washington; Diamond, a la Universitat de Chicago, i Dybvig, a la Universitat Washington de San Luis.

«Tots tres han millorat la nostra comprensió del paper dels bancs en l’economia, particularment durant les crisis financeres. Una troballa important en la investigació és per què és vital evitar els col·lapses bancaris», segons va destacar ahir l’Acadèmia Sueca. En la seva nota, va afirmar que «la investigació bancària moderna aclareix per què tenim bancs, com fer-los menys vulnerables a les crisis i com els col·lapses bancaris exacerben les crisis financeres». Les seves anàlisis han estat claus per regular els mercats financers. Bernanke va analitzar la Gran Depressió i com les fugides de dipòsits van ser claus.