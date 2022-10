Avança la tardor i l’any. Els preus gairebé no es moderen i els salaris segueixen estancats. Aquesta és la fotografia que completen les dades actualitzades ahir pel Ministeri de Treball, segons les quals els sous pactats per conveni col·lectiu pugen actualment a un ritme del 2,6%, davant d’un IPC que se situava en el 9 %. El bloqueig generalitzat en què porta instal·lada la negociació col·lectiva entre patronal i sindicats des de l’inici de la pandèmia de coronavirus provoca que es renovin pocs convenis, fins al punt que la xifra de treballadors coberts per un plec col·lectiu en vigor és la més baixa dels últims anys. I aquells pocs que se signen ho fan amb increments que provoquen que els empleats pateixin una reculada del seu poder adquisitiu.

Resistències empresarials

La moderació salarial és la tendència que ha imperat fins ara aquest any 2022, més per resistències empresarials que per voluntat dels treballadors. Després de nou mesos de bloqueig, els sindicats han iniciat un cicle de mobilitzacions per intentar revertir aquesta pèrdua de poder adquisitiu generalitzada. És el cas, per exemple, del metall de Barcelona i Tarragona, un sector clau a l’economia catalana, on treballen uns 200.000 empleats i que la darrera setmana d’octubre anirà a la vaga. Dins d’un procés que, sector a sector, anirà vertebrant les pròpies protestes i que pretén culminar en una gran manifestació a Madrid a principis de novembre.

De tots els convenis signats fins ara, la meitat preveuen pujades salarials d’entre l’1 i el 2%, clarament lluny de l’IPC. I és que molt pocs sectors o empreses contemplen en les seves condicions clàusules de revisió salarial, és a dir, que a finals d’any equipara el sou dels treballadors al mateix nivell que pugen els preus. Segons dades del Banc d’Espanya, només un de cada quatre convenis ho preveu.

Allà on els sindicats tenen més afiliació i poder de negociació els sous pugen amb una mica més d’intensitat, encara que gairebé sempre per sota del nivell de preus. Segons les dades que ofereix el Ministeri de Treball, els salaris dels treballadors coberts per un conveni d’empresa puja al 2,9%, davant del 2,6% dels convenis sectorials. Tot i això, els primers només representen el 6,5% dels assalariats que estan coberts per conveni.

L’increment al sector privat està sent, de moment i a falta de veure com tanca l’any, inferior al pactat per a la Funció Pública. Aquest any, el sou dels empleats públics ha pujat el 3,5%, segons la revisió acordada la setmana passada entre l’executiu, CCOO i UGT. I queda molt més lluny del que pujaran les pensions a partir de l’any que ve, que segons les estimacions del Govern fregaran un 8,5%.

La moderació salarial que s’està imposant actualment per mitjà dels fets coexisteix amb un augment de les vacants d’ocupació registrades. És a dir, llocs de treball buits que les empreses pretenen omplir. Segons les dades publicades ahir pel portal Infojobs, al setembre va registrar un total de 248.367 vacants, que suposen un increment del 21% respecte el passat agost i un 5% més que el setembre del 2021. Aquesta dada indica que les companyies estan prioritzant en molts casos les noves contractacions, per sobre de la millora de les condicions laborals del personal que ja està a la plantilla.

Professions amb més vacants

Tornant a les dades d’Infojobs -parcialment esbiaixades per les pròpies pretensions de les empreses que recorren a aquest portal-, comercial i vendes (17,7%), atenció al client (11%) i compres, logística i magatzem (10,7 %) són, un mes més, les professions amb un volum més gran de vacants en aquest portal d’ofertes de treball. Entre totes tres sumen gairebé el 40% de les vacants ofertes al setembre a la plataforma.