El Govern central limitarà el preu del gas natural que paguen les comunitats de veïns amb calderes comunitàries, segons declaracions fetes ahir per la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera. «Una de les qüestions que abordem en el pla de contingència és la contenció del preu en les factures dels consumidors amb caldera compartida a les comunitats de propietaris», va assenyalar Ribera. L’objectiu de la mesura, segons la vicepresidenta, és que aquests usuaris tinguin «un nivell de protecció equivalent» al que tenen des de fa un any «els consumidors de la tarifa regulada de gas (TUR)».

A Espanya hi ha 1,6 milions de comunitats de propietaris amb calderes comunitàries, la coneguda com a calefacció central. Aquest tipus d’usuaris han de contractar una tarifa al mercat lliure per a grans consumidors perquè per la mida i la demanda d’energia -més de 50.000 quilowatts a l’any- no es poden acollir a la tarifa regulada (TUR) dirigida als consumidors domèstics. Fins ara, una tarifa i una altra tenien uns preus similars. La crisi energètica ha disparat el preu del gas al mercat internacional i el Govern va decidir el setembre de l’any passat contenir el creixement de la tarifa regulada (TUR) en limitar la pujada del preu de la matèria primera, que s’actualitza cada trimestre, al 15%, agreujant les diferències en el cost de totes dues. «Hi ha un greuge comparatiu entre els consumidors domèstics que usen una caldera individual que es poden acollir a la TUR i la resta», defensa el president del Consell General de Col·legis d’Administradors de Finques, Pablo Abascal. Tant és així que un consumidor domèstic es pot acollir a la tarifa regulada i pagar al voltant de 59 euros per megawatt-hora, mentre que un altre usuari amb unes condicions semblants que tingui calefacció central haurà de pagar 160 euros per megawatt-hora.