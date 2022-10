El ministre de Seguretat Social, José Luís Escrivá, ha plantejat que les bases màximes de cotització pugin a partir d’ara en la mateixa proporció, com a mínim, que les pensions (lligades a l’IPC). A més, a la taula de negociació que actualment manté amb els agents socials aspira a pactar un percentatge addicional d’increments per a les properes tres dècades, per tal de millorar els ingressos del sistema públic. Actualment, al voltant d’un milió de treballadors cotitzen segons aquestes bases màximes. El Govern també preveu augmentar un 30% el nombre de llars cobertes per l’ingrés mínim vital (IMV), passant de les actuals 500.000 a un total de 650.000 prestacions en vigor. Així ho va avançar el ministre José Luís Escrivá ahir en roda de premsa, en què va fer referència a les novetats previstes a l’avantprojecte de Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) relacionades amb el seu departament.

El titular de Seguretat Social va mostrar un to tan contundent contra la patronal com el que va usar aquesta en queixar-se de l’augment de les bases de cotització màximes, dins del marc dels pressupostos. Aquestes pujaran un 8,5% el proper any, en la mateixa proporció que les pensions, una pràctica que Escrivá aspira a consolidar de cara als propers anys i una cosa que els empresaris van qualificar d’«inadmissible» perquè s’havia gestat «de manera unilateral i a l’esquena del diàleg social». De moment, la pujada del 8,5% implicarà que les empreses paguin de mitjana 100 euros més per treballador d’alt salari, i aquests empleats cotitzaran 20 euros més.

«Els empresaris ho haurien de valorar positivament», va replicar Escrivá, en tant que augmentar les bases en la mateixa proporció que les pensions, és a dir, en la mateixa proporció que l’IPC, concedeix «predictibilitat» al sistema. El ministre va considerar la reacció «incomprensible i sorprenent». «El 2013, no hi va haver aquesta reacció», va afegir en referència a l’increment aleshores practicat per Mariano Rajoy del 5% de les bases màximes, quan la inflació va tancar l’any en negatiu.

Escrivá i el seu equip han detallat les previsions d’augment de recaptació per al proper exercici i els seus orígens. Per al 2023 preveuen que segueixi creixent l’ocupació i que ho faci en més qualitat. Això es traduirà en un increment més gran dels ingressos de la tresoreria més a través de la millora salarial que per l’augment de cotitzants. Segons les estimacions, el creixement de recaptació serà de prop del 8,5%, i dos punts de l’augment de quotes per alimentar el Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (MEI), 2,6 punts per l’auge de l’ocupació i els 3,8 punts restants per la millora dels salaris. Aquesta, en part, vindrà per més sous i en part per la creació de llocs de treball més ben remunerats que els existents, cosa que es coneix com a efecte composició.

El mateix dia que el Ministeri de Treball va actualitzar les seves dades sobre convenis col·lectius, en què va mostrar que l’increment fins ara està sent del 2,6% (davant d’un IPC del 9%), Escrivá va donar la raó als sindicats en el sentit que els sous són els que pateixen més l’actual crisi, per sobre dels balanços que presenten les companyies.