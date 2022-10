La Cooperativa Agrícola de la Conca de la Tordera, que reuneix pagesos de Palafolls i Santa Susanna, al Maresme, i Blanes, a la Selva, ha obert botiga pròpia a Palafolls per donar sortida als productes que es conreen a la zona. Hi ha un centenar d'hectàrees cultivades, però actualment la gran majoria de la producció es distribueix a través de grans superfícies. Amb l'obertura del nou punt de venda, la Cooperativa reforça la seva aliança estratègica i vol fer valdre l'agricultura de proximitat. La Cooperativa la formen mig centenar de socis i hi treballen unes 90 persones. L'any 2021 es van produir a la Conca de la Tordera 9 milions d'unitats de productes agrícoles i la facturació va arribar als 12 milions d'euros.