A les portes de l’hivern, la Unió Europea (UE) busca refermar el gas algerià per frenar la dependència de Rússia. La comissària europea d’Energia, Kadri Simson, i el seu homòleg algerià, Mohammad Arkab, van acordar ahir aprofundir la relació energètica que mantenen els dos territoris i van obrir la porta a augmentar el gas disponible per exportar a Europa. «Sóc a Algèria per portar la cooperació energètica entre la UE i Algèria a un nivell superior», va dir la mandatària durant la Reunió d’Alt Nivell sobre Energia entre la UE i Algèria, celebrada a la capital del país magribí.

«Tots dos països ens volem beneficiar d’un augment del gas algerià potencialment disponible per exportar a Europa», va manifestar Simson. Va explicar que aquest «augment» es podria dur a terme a través de les empreses europees que operen al país. A més, va defensar: «És una cooperació en què els dos territoris guanyem, Algèria ha estat sempre un subministrador de gas fiable i Europa n’és el principal mercat».

Durant la trobada, la UE també es va comprometre a «mobilitzar un finançament considerable» per invertir en energies renovables. Simson va defensar que Algèria «té el potencial per ser líder globalment com a productor d’energies renovables». Durant la visita a Alger, Simson també es va reunir amb les diferents empreses europees que operen a nivell local a Algèria, entre elles l’espanyola Naturgy. La comissària europea d’Energia tancarà avui la visita després de pronunciar el discurs d’obertura del Fòrum Empresarial de l’Energia Algèria-UE.

Ahir, Sonatrach, l’empresa estatal algeriana responsable de l’explotació del gas i el petroli, va anunciar que augmentarà la seva producció. Són dos jaciments al sud del país que explota conjuntament amb l’empresa italiana ENI. Segons va informar, aquests jaciments arribaran als dos milions de metres cúbics al dia a finals d’any, el doble del que extreu actualment. A més, va afegir que aquest increment servirà per «impulsar les exportacions de gas d’Algèria destinades al mercat europeu», segons la nota de la firma.

La crisi energètica provocada per la guerra a Ucraïna ha fet que Europa busqui nous mercats per deixar de comprar gas a Rússia. Precisament, la primera ministra francesa, Elisabeth Borne, també era ahir a Alger per assistir al fòrum empresarial francoalgerià amb l’objectiu de reforçar les relacions bilaterals entre els dos països.

Proveïdor més important

Algèria ha estat històricament el proveïdor més important de gas per a Espanya, encara que aquest últim any els EUA s’han posat per davant. A finals del 2021, Algèria va tallar el subministrament de gas per un dels dos gasoductes que connectaven els dos països. En concret, va tancar la canalització que passava pel Marroc abans de creuar l’estret, davant de la seva indignació amb Rabat. Després d’aquesta decisió, Algèria es va comprometre a continuar subministrant gas a Espanya pel gasoducte que continua operatiu i a través de gas liquat.

Des de fa un any, Madrid i Alger també viuen una etapa delicada marcada per la suspensió, per part d’Algèria, del tractat d’amistat entre els dos països el juny passat. Un moviment de les autoritats magribines que evidenciava el malestar pel canvi de posició d’Espanya sobre el Sàhara Occidental. Més enllà de la crisi diplomàtica, el gas ha continuat circulant. A més, la setmana passada, l’espanyola Naturgy va signar un acord amb Sonotrach.