El Consell de Ministres va tractar en la reunió d’ahir el pla de contingència amb què Espanya pretén reduir el consum de gas entre el 5,1% i el 13,5%, en funció del seu èxit, entre els mesos d’agost de 2022 i març de 2023 respecte la mitjana dels darrers cinc anys. El pla inclou noves mesures, com ara desgravacions fiscals per a sistemes de climatització renovable a les llars, consells d’estalvi en la factura de llum i gas o la rebaixa del rebut per a les comunitats de veïns, però no explica com ni quan es posaran en marxa.

Per fer-se una idea de les magnituds, les mesures d’estalvi i eficiència aprovades aquest estiu i dirigides als establiments públics, com ara la limitació de temperatures de calefacció i refrigeració a 19 ºC i 27 ºC o apagar els llums d’aquests locals a partir dels 10 de la nit, ja han aconseguit reduir el consum de gas un 3,4%, segons va informar la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera. El document serà enviat «immediatament» a Brussel·les, segons va avançar Ribera, per complir, així, el compromís acordat amb la Comissió Europea al juliol de reduir el consum de gas (la xifra obligatòria per a Espanya en cas d’alerta serà del 6,4%) durant els vuit mesos d’agost a març. «Són les mesures més eficaces per assolir l’estalvi preservant el benestar dels ciutadans», va dir.