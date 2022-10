La plataforma contra el gasoducte transfronterer Midcat s'ha reactivat a banda i banda dels Pirineus. Els ecologistes adverteixen que es mobilitzaran per impedir que la interconnexió sigui una realitat i lamenten les pressions del Parlament Europeu i dirigents com el president espanyol, Pedro Sánchez, o el canceller alemany Olaf Scholz per tirar endavant el projecte. Aquest dimecres, les entitats de la Catalunya del Nord i les de les comarques gironines han fet una roda de premsa per mostrar l'oposició a la canonada i han assegurat que els arguments són "exactament els mateixos" que van acabar amb la retirada del projecte el 2020. "És innecessari, absurd i un atemptat climàtic", ha afirmat Philippe Assens.

La plataforma reneix, tot i que afirmen que haurien preferit no haver-ho de fer. Ja es va constituir: "Després del rellançament del projecte del gasoducte transfronterer per part del Parlament Europeu, el col·lectiu 'No al Midcat' es reactiva". La plataforma aplega entitats, administracions i partits polítics que fa cinc anys es va oposar al projecte, que va quedar estancat el 2019 i va deixar de ser una infraestructura estratègica per al Parlament Europeu el 2020. Ara, els portaveus Philippe Assens, Eric Lebalier i Barbara Schmitt insten a refermar l'oposició a la canonada i asseguren que els arguments són "exactament els mateixos".

Els opositors al Midcat consideren que l'únic motiu per desenterrar el projecte és el canvi geopolític arran de la invasió russa a Ucraïna i els problemes d'abastament energètic, sobretot al nord d'Europa. Això, però, creuen que no justifica una obra faraònica, "absurda", econòmicament insostenible i que qualifiquen de "climaticidi".

Plataforma de Resposta Midcat i Non au gazoduc transfrontalier avisen que estan atents als següents passos i que, si es confirma que el projecte tira endavant, passaran a l'acció. La roda de premsa d'aquest dimecres arriba pocs dies després que el president francès, Emmanuel Macron, anunciés una reunió amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el primer ministre portuguès, Antonio Costa, per parlar sobre el Midcat. Per ara, Macron no sucumbeix a les pressions (també del Parlament Europeu i del canceller alemany) i manté el 'no' a la infraestructura.

Barbara Schmitt també ha instat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a explicar públicament per què ERC ha canviat d'opinió en relació al gasoducte: "ERC figura com a entitat adherida a la Plataforma Resposta al Midcat de fa cinc anys i ara hi està a favor, què ha canviat a banda de la situació política".

Entre els arguments que despleguen per oposar-se a la interconnexió hi ha que consideren que és un atemptat climàtic i una infraestructura "inútil". Schmitt ha remarcat que a banda i banda dels Pirineus ja s'hi han viscut altres interconnexions fetes amb "mentides", com la MAT, i subratlla que la població no s'ha de deixar enganyar per dirigents que afirmen que són necessàries: "Al sud dels Pirineus en saben molt de fer grans infraestructures que no serveixen per a res".