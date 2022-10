Alemanya, que ja es troba immers en una greu crisi energètica, preveu entrar l’any que ve en una recessió, amb una caiguda del PIB del 0,4% i patir una inflació del 7%, segons les estimacions del Govern difoses ahir. La frenada econòmica que experimenta des de fa mesos l’economia alemanya ha obligat la cancelleria d’Olaf Scholz a corregir a la baixa les previsions per a aquest mateix exercici, que mostren com l’empitjorament de l’activitat empresarial i el consum s’han accelerat respecte les xifres que manejaven abans de l’estiu.

«Estem vivint una difícil crisi energètica, que s’està convertint cada cop més en una crisi econòmica», va assegurar el ministre alemany d’Economia, Robert Habeck, en una conferència de premsa. Els colls d’ampolla logístics i la manca de subministraments que llasten la gran majoria d’economies del Vell Continent estan tenint una incidència especial en l’economia alemanya, més propera geogràficament i amb més vincles comercials amb Ucraïna, així com històricament dependents del gas rus.

L’executiu germànic ha revisat el creixement esperat per al 2022, que serà finalment i si no hi ha noves revisions, de l’1,4%, mentre que a l’abril estava previst que fos del 2,2%. Menys creixement i més inflació, ja que la cancelleria ha reconegut que va subestimar l’actual crisi de preus. Ara avança que l’any acabarà amb un IPC del 8,0%, davant del 6,1% que pronosticava fa cinc mesos.

«Les xifres són dolentes, això no es pot negar. Però haurien pogut ser pitjors si no haguéssim pres mesures», va assenyalar Habeck. «Només cal recordar els pronòstics que es van fer per al cas que Rússia interrompés el subministrament de gas, es parlava d’una contracció de fins al 9%. Ara parlem d’una contracció del 0,4%», va afegir. El ministre compta amb què la recessió es donarà entre el final d’aquest any i principis del proper i que després es donarà una tendència a la recuperació. Per al 2024 el Govern calcula un creixement del 2,3%.

El Govern d’Alemanya no és l’únic que ha hagut de corregir a la baixa les previsions i aquestes confirmen els pronòstics revelats dimarts per l’FMI, que alertava: «El pitjor encara ha d’arribar». En el cas d’Alemanya, l’FMI adverteix que el país es pot veure abocat a racionar el consum d’energia «amb efectes dràstics sobre la seva indústria», afectant les perspectives de creixement del conjunt de la zona euro i amb un potencial efecte contagi de la frenada econòmica més enllà de les fronteres alemanyes.

L’organisme internacional també pronostica que la primera economia europea caurà en recessió l’any que ve, igual que Itàlia, només tres anys després del xoc econòmic causat per la covid. «Sense l’efecte de la congelació dels preus del gas, la inflació hauria estat molt més alta el 2023», va apuntar el Ministeri d’Economia en un comunicat.

Habeck va defensar que la crisi energètica requereix «tota la força financera de l’Estat per conservar la substància de l’economia alemanya i els llocs de treball». Alemanya va donar a conèixer a finals de setembre un pla de 200.000 milions d’euros per subvencionar, fins al 2024, els preus de l’energia consumida per les llars i les empreses, cosa que frenarà la inflació el proper any. Abans de l’anunci d’aquest pla massiu, els principals instituts econòmics alemanys havien anunciat que esperaven un augment de la inflació del 8,8% per al 2023.

Temor confirmat

«El Govern ha de portar a la pràctica les mesures anunciades per als mercats energètics per evitar una recessió encara més greu. També a nivell europeu s’han de prendre mesures», va reaccionar la Confederació de la Indústria Alemanya (BDI) després de conèixer els nous pronòstics de l’executiu.

Les previsions oficials del Govern suposen la confirmació d’un temor que ja treia el cap en els indicadors avançats. Les enquestes de confiança empresarial, per exemple, encadenen diversos mesos amb dades negatives, així com els índexs avançats de compres.