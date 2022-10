Els Vint-i-set acceleren els contactes i els preparatius per adoptar una nova bateria de mesures que ajudi a abaratir els preus del gas. Segons va anunciar la comissària d’energia, Kadri Simson, la Comissió Europea presentarà dimarts que ve un nou paquet de mesures que inclourà un «mecanisme temporal» per limitar el preu del gas, una plataforma conjunta de compres que permeti aprofitar el poder de compra conjunt per limitar els preus i noves mesures per reduir el consum.