La reduflació està de moda. Aquesta pràctica, que és que el consumidor paga el mateix per menys quantitat d'un producte sense saber-ho, està començant a fer-se habitual, tal com denuncia l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU). De fet, l'entitat denuncia a la seva web diverses empreses per sumar-se a la moda de la reduflació, una nova forma d'inflació.

Cola-Cao : segons l'OCU, els paquets han passat de 800 a 760 grams. Una reducció de 40 grams malgrat que es ven al mateix preu.

: segons l'OCU, els paquets han passat de 800 a 760 grams. Una reducció de 40 grams malgrat que es ven al mateix preu. Margarina Tulipán : els envasos han passat de 500 a 450 grams.

: els envasos han passat de 500 a 450 grams. Xoriço Revilla : el paquet de 80 grams en porta ara només 70.

: el paquet de 80 grams en porta ara només 70. Pasta Gallo : els envasos de mig quilo ara tenen un preu net de 450 grams.

: els envasos de mig quilo ara tenen un preu net de 450 grams. Iogurts Activia : ara tenen 5 grams menys.

: ara tenen 5 grams menys. Xapelles Dulcesol: els sobres han passat de portar quatre a només tres unitats. La "reduflació" és un terme anglosaxó -shrinkflation- que es va començar a implementar durant la darrera recessió econòmica. Les empreses nord-americanes van començar a reduir la quantitat als productes sense intervenir en els preus sota la inòpia dels consumidors. Un dels casos de 'reduflació' més conegut és l'exemple de Toblerone, que va reduir considerablement la quantitat de dents xocolatejades a les tauletes per reduir el volum del producte i així augmentar els seus beneficis.