El gener de 2021 va néixer Som la Bomba, una plataforma digital que permet als petits productors agroalimentaris poguessin vendre la seva producció directament al consumidor i a la restauració. En el moment de la seva creació, la plataforma aplegava tres productors, mentre que avui en dia són 55, nou de les comarques gironines: Gourmet Cerdà, Recuits de Fonteta, Can Munnar, Verdures Bardera, Gin Nut, Porcs Casolans Corominas, Wagyú Emporda, Llegums Cuits Isar, i Granja Mas Estrach.

“Quan va esclatar la pandèmia i amb el tancament de la restauració, ens vam trobar que els petits productors no podien donar sortida als seus productes, i ens vam plantejar ajudar-los”, explica la Responsable d’Operacions de la companyia, Mònica Rebollo. Aquest és l’origen del marketplace que aplega productors que elaboren i comercialitzen productes frescos i que treballen de manera sostenible i responsable amb el medi ambient.

Ara, davant algunes propostes de crear cistelles de productes bàsics a preus assequibles, Som La Bomba, ha ideat cistella d’aliments saludables i de KM0 per 30 euros. "Al contrari que les ofertes d’algunes grans distribuïdores, la nostra inclou peix i carn fresca, així com fruites i verdures ecològiques i de temporada", asseguren des de la companyia.

Les primeres 100 cistelles aniran en una bossa isotèrmica de regal i el transport serà gratuït. Des de la organització es plantegen la possibilitat de crear cistelles de la compra variades amb altres productes si aquesta iniciativa rep una bona acollida entre els consumidors.

En el seu primer any de vida, Som la Bomba va servir 1.154 comandes on el 42% dels consumidors són repetidors i el 23% van comprar a més d’un productor. “La plataforma funciona perquè té beneficis tant pels productors com pels restauradors i els consumidors”, apunta la Cap d’Operacions.

Som la Bomba, impulsada per l'empresa de Data Intelligence UVE Solutions, destaca que diversos productors treballen per substituir el plàstic per cartró en els envasos i, en alguns casos fins i tot, en eliminar totalment els envasos per tal de fer arribar la mercaderia en una única caixa.