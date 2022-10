Un coet Falcon 9 de l’empresa SpaceX del magnat Elon Musk posarà en òrbita el segon nanosatèl·lit de la Generalitat, batejat com a Menut i fabricat per Open Cosmos, el 6 de desembre vinent des de Cap Cañaveral, a la costa de Califòrnia (Estats Units). Així ho va anunciar ahir el secretari de Polítiques Digitals de la Generalitat, David Ferrer, en la inauguració de les noves instal·lacions d’Open Cosmos a Barcelona i en presència de Menut, que serà transportat fins als Estats Units.

A diferència d’Enxaneta, el primer nanosatèl·lit posat en òrbita per l’executiu català en un projecte liderat per Sateliot i que dóna servei a l’àmbit de les telecomunicacions, Menut servirà per obtenir dades d’observació terrestre i monitoritzar els efectes de la crisi climàtica. El nanosatèl·lit serà operat per Open Cosmos i quan sobrevoli Catalunya les dades recollides les farà servir la Generalitat.