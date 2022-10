Els afiliats a la Seguretat Social van créixer aquest setembre a Catalunya respecte a l’any passat un 3,3% i es van situar en 3.427.100 persones, segons dades provisionals de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Només vuit comarques van superar la mitjana catalana, tres d’elles gironines, totes elles situades a la Costa Brava: la Selva (4,4%, el més elevat de Catalunya), Baix Empordà (3,4%) i Alt Empordà (3,4%).

Totes les comarques gironines reflecteixen un creixement interanual pel que fa al nombre de persones afiliades a la Seguretat Social. Al Gironès els afiliats van augmentar un 3,26%, Pla de l’Estany (0,9%), Garrotxa (2,8%), Ripollès (0,8%) i Cerdanya (1,7%).

Després de la Selva, les comarques que més creixen són l’Alta Ribagorça (4,3%) el Baix Penedès (4,2%), el Tarragonès i el Barcelonès (3,9%) i el Baix Camp (3,7%).

Tanmateix, les comarques gironines van patir al setembre el final de la temporada d’estiu i les conseqüències directes cap al mercat laboral. Al Baix Empordà la xifra d’afiliats a la Seguretat Social va disminuir un 6,5 per cent al setembre respecte a l’agost, xifres que la situen com la segona regió catalana amb un major descens, només per sota de l’Aran (-9,9 per cent).

Altres comarques de Girona amb una gran importància del turisme en la seva economia també van patir les conseqüències de la fi de la temporada d’estiu. A l’Alt Empordà els afiliats van baixar un 5% al setembre respecte a l’agost, un 3,5 a la Selva, un 3,1% a la Cerdanya, un 0,8% al Ripollès i un 0,5% al Pla de l’Estany.

Només dues comarques gironines no van baixar en nombre d’afiliats: la Garrotxa que es va mantenir exactament en els mateixos números que a l’agost amb 27.015 persones afiliades i el Gironès que va créixer un 0,2 per cent.

Les xifres globals a Catalunya indiquen que les comarques gironines van seguir la tendència catalana, ja que en comparació amb l’agost el nombre d’afiliats va augmentar un 0,3%, però, alhora, va disminuir en 28 regions catalanes.

Menys afiliats de 30 a 44 anys

L’únic grup d’edat que no va créixer a Catalunya en afiliats al setembre respecte al mateix període de l’any passat és el de 30 a 44 anys, que va baixar un 0,2 per cent. Aquestes xifres contraresten amb les registrades en els altres grups d’edat on els afiliats han pujat; un 8,4% els menors de 30, un 3,4% de 45 a 54 anys i 5,6% a partir dels 55 anys.

Tot i això, dues comarques gironines trenquen la tendència a Catalunya i els afiliats entre els 30 i els 40 anys van pujar a la Garrotxa (2,1%) i la Selva (0,6%).

D’altra banda, les afiliacions també van baixar tan sols a un sector, segons les dades provisionals de l’Institut d’Estadística de Catalunya. Aquest passat setembre es va tancar amb una disminució del 5,5% d’afiliacions en l’àmbit de l’agricultura respecte al setembre de 2021. Tanmateix, també dues comarques de la província de Girona van trencar aquesta tendència. A la Cerdanya van augmentar un 4,4% les afiliacions a l’agricultura i a la Selva un 2,1%.

A escala catalana, va haver-hi un creixement generalitzat en tots els altres sectors en el nombre d’afiliacions al setembre en comparació amb el mateix mes de l’any passat. A la indústria les afiliacions van pujar un 1,6%, a la construcció un 3,3% i al sector serveis van augmentar aquest setembre un 4%.