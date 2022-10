La temporada de la castanya acaba de començar i els productors n’estan satisfets. Preveuen una bona campanya perquè les condicions climàtiques han estat bones. «A l’agost el castanyer ha estat al forn, i al setembre a l’abeurador, ha plogut poquet però just el que necessita i, per tant, fantàstic», explica el responsable del Centre de Manipulació de la Castanya de Viladrau, Joaquim Soler.

Pel que fa al preu, Soler assegura que s’ha mantingut el de la castanya fresca, que oscil·la entre els 5 i els 7 euros el quilo. El que sí que s’ha apujat és el preu dels productes elaborats amb castanyes per l’increment del cost de l’energia.

Soler denuncia que hi ha gent que accedeix a les finques a collir castanyes sense cap permís i recorda que això està totalment prohibit. «Totes les finques estan identificades i la gent ha de saber que incompleixen la normativa», subratlla. Per això, tenen muntada una xarxa de vigilància amb capacitat per a sancionar.

Els altres furtius que s’han convertit en un «veritable problema» són els porcs senglars. Fins al punt que els productors han decidit canviar el sistema de producció i passar a collir la castanya a la tarda per evitar que, a la nit, quan el senglar surt a menjar, n’hi hagi més al terra. «Si n’hi ha no en deixa ni una, a més amb els ullals rasca els castanyers i ens mata els joves», lamenta. Per intentar contrarestar l’acció del senglar, Soler també ha explicat que enguany han ampliat una mica les hectàrees de finques amb castanyers que gestionen, gairebé un centenar a tot el Montseny. «Pensem que si hi ha més terreny per córrer, els senglars es menjaran menys castanyes», ha destacat.

Fira de la castanya

La 27a Fira de la Castanya se celebrarà a Viladrau el cap de setmana del 22 i 23 d’octubre amb desenes d’activitats com tastos gastronòmics, itineraris guiats pels castanyers, exposicions, tallers i contes, entre d’altres. Precisament, els dies previs a la Fira de la Castanya és quan l’activitat al Centre de Manipulació de Viladrau és més frenètica. Una part important de la seva producció es vendrà durant la fira, tot i que també serveixen aquest producte a petits comerços, restaurants i particulars de tot el país.