L’empresa de mobles prefabricats i articles per a la llar Ikea ha anunciat l’inici d’una campanya de contractació per reforçar la plantilla durant els propers dos anys. La firma d’origen suec incorporarà 1.500 empleats a tot Espanya, 340 a Catalunya, i obrirà 90 nous establiments urbans, 12 a Catalunya. "Serà la campanya de reclutament més gran de la nostra història", publiciten.

La previsió és augmentar el personal per nodrir la seva estratègia d’obertura de botigues urbanes a les principals ciutats del país. Així ho va fer públic ahir en un comunicat, en què avança una previsió de tancar l’exercici 2024 amb una plantilla d’11.230 treballadors, un 15% més que actualment.

El gegant suec anuncia inversions per apuntalar la seva estratègia d’expansió que li permet augmentar les vendes. Segons els resultats que ha presentat, el 2022 acumula una facturació de 1.820 milions d’euros, un 8,2% més respecte el mateix període de l’any passat. Un de cada quatre euros que factura Ikea a Espanya ho fa a Catalunya.

L’empresa qualifica l’estat dels seus comptes de "sòlid", si bé reconeix una certa desacceleració respecte períodes anteriors, motivada aquesta "per les situacions excepcionals en el context covid que aquest mercat seguia afrontant l’exercici previ i que per tant, no li van permetre créixer a doble dígit com sí que van fer ja la resta de mercats".

"L’esclat de la guerra d’Ucraïna, les interrupcions a la cadena logística o les dificultats d’abastament ens han suposat grans reptes. Hem aconseguit aprendre i desenvolupar noves capacitats i enfortir-nos encara més en aquesta situació complicada", explica en un comunicat Nurettin Acar, conseller delegat d’Ikea a Espanya.

Increment de preus

Part d’aquest augment de facturació també s’explica per l’increment de preus efectuats a principis d’any. Ingka Group, propietari de la major part de les botigues d’Ikea, va elevar els preus dels seus productes un 9% de mitjana, al·legant les conseqüències de les pressions inflacionistes als mercats internacionals on opera el grup. A nivell mundial, el Grup Ingka experimenta un creixement de les vendes del 5,6%, amb un total de 39.500 milions d’euros en facturació.

L’objectiu d’Ikea és tornar a aquests creixements a doble dígit i per això l’empresa pretén ampliar els seus canals d’ingressos a través de l’obertura d’establiments petits a l’interior dels nuclis urbans -en comparació amb els grans magatzems que manté a les perifèries d’algunes grans ciutats-, per tal d’apropar les vendes al client. En concret, ha avançat que obrirà 90 punts de venda durant els dos propers anys, i 12 d’ells seran a Catalunya. Les altres àrees que viuran més creixement seran Madrid, Andalusia i Llevant.