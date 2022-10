El president Pedro Sánchez va anunciar ahir al Congrés que dimarts que ve el Govern aprovarà un nou paquet de mesures energètiques per "protegir el 40% de les llars" que mobilitzarà 3.000 milions d’euros. La novetat principal és la creació d’un nou descompte a la factura de la llum del 40% per a "famílies treballadores amb baixos ingressos", que arribarà a 1,5 milions de llars.

La mesura és nova, però l’anunci ha estat realitzat per parts. Dimarts va ser la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Energètica, Teresa Ribera, qui la va enunciar en la presentació del pla de contingència. Entre les 73 mesures del pla, Ribera va destacar el "reforç" del bo social i va confirmar la rebaixa dels preus del gas per als consumidors amb calefacció central, però sense cap concreció.

Nova categoria

Ahir va ser Sánchez qui els va donar forma explicant que es crea una nova categoria de bo elèctric i que s’amplien els descomptes actuals per a consumidors vulnerables, a més d’afegir que es crea una nova tarifa regulada per a les calderes de gas de les comunitats de veïns. Però falten per afegir altres detalls, com ara quan entraran en vigor o què significa per al Govern l’expressió "baixos ingressos".

Per tant, de moment el que se sap, més enllà de la creació d’aquesta nova categoria, és que els descomptes de la factura de la llum que reben els consumidors més vulnerables, allò que es coneix com a bo social elèctric, s’amplien del 60% al 65% (consumidors vulnerables) i del 70% fins al 80% (vulnerables severs). I la quantitat d’energia amb dret a descompte 15% s’eleva.

El bo social elèctric afecta actualment 1,3 milions de llars espanyoles. Sánchez va defensar que aquests consumidors van pagar a l’agost el mateix que abans de la crisi dels preus del gas. Són les companyies elèctriques, en funció de la seva quota de mercat, les encarregades de bonificar aquesta ajuda, que alhora repercuteixen en el rebut de tots els usuaris. Per poder beneficiar-se de la rebaixa, cal tenir una tarifa regulada, l’anomenat preu voluntari per al petit consumidor (PVPC), que es contracta a través de les comercialitzadores de referència (Endesa Energia XXI, Curenergia, Gas & Power, Baser, Règsiti , Comercialitzador de Referència Energètic, Teramelcor i Energia Ceuta XXI).

També s’amplia el bo social tèrmic, com també es va avançar sense detallar en la presentació dels Pressupostos del 2023, en elevar l’ajuda en 102 milions d’euros, fins a un total de 259 milions. Es tracta d’una mena de xec per pagar la calefacció durant els mesos d’hivern que, a diferència de l’elèctric, no paguen les companyies, sinó l’Estat a través dels Pressupostos, i dels quals es beneficien de manera automàtica els usuaris amb bo social elèctric. Al seu anunci de Sánchez només va afegir que s’augmentarà l’ajuda mitjana fins als 375 euros per llar (davant dels 350 actuals) i s’elevarà la mínima a 40 euros (enfront dels 35 d’ara).

D’altra banda, el president del Govern també va anunciar la "creació" d’una nova tarifa regulada (TUR) per a les comunitats de veïns amb calderes centralitzades de gas natural que limitarà fins a finals del 2023 l’increment trimestral dels preus, com passa ara amb les tarifes regulades existents, encara que es desconeix quan es posarà en marxa. La mesura permetrà a 1,7 milions de llars que la factura es redueixi a més de la meitat del que pagaria amb les condicions de mercat actuals.

En el seu discurs, el president del Govern va emfatitzar el lideratge d’Espanya a Brussel·les com a impulsor de moltes de les mesures que avui es debaten al si de la Comissió Europea, com ara la reforma del mercat elèctric o l’extensió del límit del gas per a tots els països, que Teresa Ribera porta reclamant des de fa un any. I va defensar que el Govern ha estalviat 35.000 milions als espanyols des del juny del 2021, amb la reducció d’impostos o el mecanisme ibèric.

Segons fonts del Ministeri per a la Transició Ecològica, les factures de la llum de les llars són un 33% més baixes que sense les mesures aprovades per l’executiu, mentre les pimes paguen un 23% menys i la indústria entre un 18% i un 20 % menys. Pel que fa al gas, sempre segons els càlculs del Govern, la tarifa regulada (TUR) per a aigua calenta i calefacció és un 50% més baixa del que seria sense la intervenció del Govern.