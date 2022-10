Inversió en habitatge: la frenada que ja es nota i la que encara ha d’arribar

Des del tercer trimestre d’aquest any, la desacceleració de la inversió en habitatge és un fet clarament perceptible que, ara, el Banc d’Espanya adverteix que es pot prolongar no només en el que queda d’aquest any sinó, almenys, durant la primera meitat del 2023. Algunes de les raons d’aquesta aturada inversora serien: l’encariment del crèdit bancari, la pèrdua de dinamisme dels visats d’obra nova i els augments dels costos dels materials de construcció.

Segons l’últim «Informe Trimestral de l’economia espanyola» de la institució, la desacceleració que s’ha observat els últims mesos en l’indicador d’execució d’obra apuntaria a un cert alentiment de la inversió en habitatge el tercer trimestre, malgrat que les compravendes d’habitatge es mantenen en nivells molt superiors als registrats abans de la pandèmia. Pel que fa als preus de l’habitatge, el Banc d’Espanya explica que van moderar lleugerament el creixement al segon trimestre, si bé van continuar mostrant avenços interanuals notables (del 8%, segons l’Institut Nacional d’Estadística) davant la insuficiència de l’oferta per fer front a una demanda relativament vigorosa. D’acord amb les últimes dades publicades pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, els visats d’obra nova van arribar fins a les 61.245 unitats entre el gener i el juliol, només un 0,3% més que en el mateix període del 2021, quan es van concedir 61.051 visats. Els visats d’obra nova concedits només al juliol es van situar en 8.869, la xifra més baixa per a aquest mes des del 2017, quan es van concedir 8.326 unitats, sense tenir en compte les dades de la pandèmia, amb 6.673 visats concedits el juliol del 2020. També diversos factors suggereixen que el dinamisme de la inversió empresarial podria haver-se moderat durant el tercer trimestre, tot i que s’hauria produït una certa millora quant a la severitat dels problemes d’escassetat de subministraments. Entre els factors, l’organisme assenyala l’enduriment gradual en les condicions de finançament de les empreses o el retard que es produiria en l’execució dels projectes d’inversió associats al programa europeu Next Generation EU. Sobre aquests fons, ara el Banc d’Espanya calcula que arribaran aquest any seran uns 12.000 milions, davant dels més de 20.000 milions que preveia anteriorment.