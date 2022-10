La recessió de l’economia alemanya «no és una bona notícia per a Espanya». La vicepresidenta primera del Govern, Nadia Calviño, va reconèixer així que l’empitjorament de les perspectives a Alemanya acabarà danyant també a les d’Espanya: «L’economia europea està molt integrada i Alemanya és un dels nostres principals mercats», va afirmar Calviño als mitjans de comunicació a Washington, on participa en la reunió de tardor del Fons Monetari Internacional (FMI). El Govern alemany va presentar aquest dimecres les seves noves previsions oficials, que preveuen una recessió econòmica per a l’economia germànica en 2023, amb una reculada entorn del 0,4% i una elevada inflació del 7%. L’economia espanyola és una de les més imbricades amb l’alemanya, per les relacions que es deriven de la indústria de l’automòbil, del turisme i de la inversió directa i de cartera, entre altres qüestions.

Les previsions del BCE

En les seves previsions de setembre el BCE va rebaixar al 0,9% la seva previsió de creixement del PIB de l’eurozona per a 2023, amb l’afegit que en un escenari advers es podria arribar a una caiguda del 0,9% en la producció de l’economia de l’euro. El director general d’Economia del Banc Central Europeu (BCE), Óscar Arce, va admetre dijous que «els indicadors de tardor fan la sensació que la desacceleració de l’economia alemanya està sent una mica més intensa del que esperàvem».

La indústria de l’automòbil

Espanya és el segon productor de cotxes de la Unió Europea -per darrere d’Alemanya- i la seva indústria automobilística té una forta dependència respecte d’Alemanya. La cadena de valor de la indústria espanyola de cotxes requereix els components que arriben de les matrius a Alemanya de les marques amb fàbriques a Espanya, com Volkswagen, Audi o Seat. El 48% del valor afegit de la indústria de l’automòbil espanyola s’origina dins del país. El 52% restant depèn de subministraments de l’exterior i, en particular el 10% depèn d’Alemanya.

El comerç de béns intermedis

Alemanya és el segon client de les exportacions espanyoles, per darrere de França. En sentit contrari, Alemanya és el principal subministrador exterior de mercaderies per a Espanya. En 2021 el 10% de les exportacions espanyoles es van dirigir a Alemanya (per un total de 32.399,7 milions); per part seva, l’11,2% de les importacions espanyoles van ser subministrades pel país germànic (38.276 milions). La balança de pagaments és favorable a Alemanya per un total de 5.876,7 milions en 2021. Espanya exporta a Alemanya automòbils i motos (5.491 milions en 2021) però també productes intermedis per a la indústria com ara béns d’equip, productes químics, material de transport, components de l’automòbil, maquinària industrial, semimanufactures, ferro i acer.

Tercer emissor de turistes

Alemanya és el tercer país d’origen de turistes estrangers que visiten Espanya. Fins a agost han visitat Espanya un total de 6,5 milions de turistes alemanys, un registre que només queda a la saga del Regne Unit (10,19 milions) i de França (6,99 milions). Alemanya és el primer país emissor de turistes per a Balears i el segon per a Canàries. En conseqüència, aquestes són les dues comunitats autònomes que més es ressentirien d’una possible retallada de la despesa turística dels alemanys.

Quart inversor estranger

Alemanya és el quart inversor estranger a Espanya (amb un estoc de capital de 50.168 milions d’euros en 2020, segons dades de l’ICEX) i l’onzè receptor d’inversió espanyola (amb un estoc de 14.651 milions). Les dades fins a juny de 2022 revelen que persisteix el flux d’inversions; la inversió espanyola a Alemanya va ascendir a 504 milions d’euros en el primer semestre i l’alemanya a Espanya, a 541 milions.