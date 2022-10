Recessió , però "suau i curta". La gran majoria dels consellers delegats d'empreses espanyoles, en concret el 96%, preveu que es produirà una recessió econòmica en els propers 12 mesos (retrocés del creixement), tot i que un 64% creu que serà suau i de breu durada, segons l'informa KPMG CEO Outlook 2022, en què han participat 1.325 consellers delegats de tot el món pertanyents a empreses amb una facturació superior a 500 milions de dòlars, 50 d'ells espanyols.

En el cas d' Espanya , un 86% dels enquestats assenyala que una nova recessió dificultaria la recuperació després de la pandèmia i un de cada cinc (22%) estima que els seus ingressos es veurien reduïts almenys en un 10% en aquest escenari. Aquestes previsions es traslladen a la feina: el 52% ha congelat la contractació, un 48% ha valorat reduir la seva plantilla i un 38% preveu fer-ho en els propers sis mesos .

Aquests pronòstics es produeixen poc després que el Govern espanyol rebaixés la previsió de creixement per a l'any que ve en sis dècimes, fins al 2,1%, mentre que el Banc d'Espanya o el Fons Monetari Internacional ho han rebaixat a l'1,4% ia l'1,2%, respectivament.

De totes maneres, les previsions de les empreses són optimistes per a mitjà termini : el 98% dels consellers delegats espanyols confien en el creixement de l'economia nacional i en el de les seves organitzacions en els propers tres anys i tres de cada quatre (72 %) anticipen que el nombre de treballadors de la seva organització augmentarà en aquest període.

El president de KPMG a Espanya, Juanjo Cano , destaca que "els CEO espanyols mostren una actitud cauta sobre l'evolució de l'economia els propers mesos i estan adoptant amb agilitat mesures que protegeixin les seves organitzacions en un entorn incert i volàtil com l'actual " , com ha advertit l'FMI.

El màxim directiu de la consultora destaca que els alts executius "confien en la bona evolució econòmica a mitjà termini, per la qual cosa orienten agendes corporatives a continuar avançant en la transformació de les seves organitzacions en els propers anys , posant especial focus en la transformació digital i la proposta de valor a l'empleat ”.

Pel que fa a les mesures que han adoptat els primers executius espanyols per afrontar els desafiaments immediats, un 70% ha redefinit la política de preus per reflectir l'increment dels costos, un 58% ha impulsat solucions per augmentar la productivitat i un 54 % ha relocalitzat operacions , reduït el seu marge de benefici o diversificat la seva cadena de subministrament .

Cadena de subministrament

I és que la cadena de subministrament se situa com l'aspecte de la gestió corporativa que genera inquietud entre un percentatge més gran de consellers delegats espanyols: un de cada cinc enquestats (20%) l'assenyala com la seva principal preocupació.

Les previsions a curt termini també estan obligant a redefinir les estratègies de digitalització , si bé l'impacte és més mesurat al nostre país que al conjunt de països analitzats. Mentre que globalment un 77% dels CEO ha paralitzat la seva estratègia de transformació digital o ho farà en els propers sis mesos, a Espanya el percentatge és del 58%. De fet, per a un de cada quatre CEO enquestats a Espanya (24%), avançar en la transformació digital i la connectivitat entre negocis és la principal prioritat operativa per assolir els seus objectius de creixement en els propers tres anys.

En aquest àmbit, la incertesa geopolítica ha incrementat la rellevància de la ciberseguretat a les agendes corporatives. Dos de cada tres CEO espanyols (68%) afirmen que en la seva organització hi ha més preocupació per un possible ciberatac . Cal destacar que el percentatge de primers executius que considera que la seva organització no està prou preparada davant aquest tipus d'amenaces augmenta 18 punts al nostre país fins a assolir el 30% respecte del 2021.

Juntament amb la digitalització, la prioritat més destacada pels CEO espanyols per assolir els seus objectius de creixement és la proposta de valor a l'empleat : també l'assenyala un 24% dels enquestats. Els reptes de l'economia global també afecten les estratègies per atraure i fidelitzar talent: tres de cada quatre CEO espanyols (76%) es mostren preocupats per l'impacte de l'entorn inflacionista i l'augment del cost de vida en la fidelització del talent.

Un dels aspectes que està adquirint una rellevància creixent és l'exercici de la companyia en l'àmbit de la responsabilitat social. Un 52% dels CEO espanyols afirmen que els programes ESG contribueixen a millorar els resultats financers de la companyia, dos punts percentuals més que l'any passat. Un creixement encara més gran experimenta el percentatge de primers executius que percep que els grups d‟interès han incrementat significativament les seves demandes d‟informació i transparència sobre l‟activitat ESG de les seves organitzacions: a Espanya passa del 58% el 2021 al 74% en aquesta edició.

Tot i això, davant d'una possible recessió, els CEO espanyols també estan reavaluant les seves estratègies a l'àmbit ESG, igual que ho estan fent en altres àrees corporatives: un 48% dels CEO espanyols han paralitzat o reconsiderat els seus plans en aquesta matèria i un 46 % preveu fer-ho en els propers sis mesos.