Indemnització de 77.000 euros a una empleada gironina per fer una revisió mèdica irregular

El jutjat social 3 de Granollers ha condemnat una empresa que presta serveis a escorxadors gironins a indemnitzar amb més de 77.000 euros a una treballadora gironina per fer-li una revisió mèdica irregular i acomiadar-la posteriorment.

La treballadora, una gironina que treballa com a auxiliar d’inspecció veterinària d’escorxador, va estar de baixa durant un any a conseqüència d’una incapacitat temporal per depressió, fins que l’Institut Nacional de la Seguretat Social va tramitar-li l’alta el juliol de 2021. Uns dies després, la treballadora va passar el reconeixement mèdic de salut del servei de riscos laborals, com així està establert, perquè valorés si la seva situació d’alta mèdica era compatible també amb el seu lloc de treball. La resolució del reconeixement mèdic, que no va comptar amb cap prova específica per valorar la seva salut mental, va ser «apta». El mateix dia la treballadora va tornar a acudir a la consulta del metge, i aquest, sense comptar amb cap nova documentació va canviar la seva valoració per «no apta», fent constar que el seu estat anímic no li permetia tornar a treballar perquè al seu entorn laboral podia tenir accés a eines tallants. Amb tot, posteriorment el servei de prevenció de riscos va emetre un nou informe, aquest cop a petició de l’empresa, tornant a avaluar la situació de la treballadora com a «apta», sense visitar-la i basant-se en informació «falsa» aportada per la mercantil, com ara que li havien canviat el lloc de feina.

En mig d’aquest estira-i-arronsa de certificats mèdics, la treballadora no es va reincorporar a la feina i va iniciar una demanda sol·licitant l’extinció de la relació laboral amb l’empresa perquè considerava que no havia valorat correctament si la patologia que pateix la incapacita per treballar.

Després de diversos requeriments de l’empresa perquè s’incorporés a la feina, finalment va ser acomiadada disciplinàriament per «absències injustificades». En resposta, la treballadora va impugnar l’acomiadament en considerar-lo improcedent.

Toc d’atenció a les revisions

La resolució de la jutgessa titlla de «negligent» l’actuació de l’empresa per no aplicar correctament els protocols de prevenció de riscos laborals durant la revisió mèdica a la treballadora. La sentència resol que no es va avaluar la seva situació psíquica i que a més es van emetre informes falsos sense visitar-la, on constaven proves i exàmens físics que no s’havien fet. En aquest sentit no dona «cap» validesa als certificats mèdics i subratlla que l’empresa hauria d’haver sigut més rigurosa a l’hora d’avaluar els riscos laborals, i que li hauria d’haver adaptat el lloc de feina a la treballadora. Per això, resol que l’acomiadament va ser improcedent. En aquest sentit, per no perjudicar la treballadora, ha declarat extingida la relació laboral amb l’empresa a la data de la sentència i ha calculat que li pertoca ser indemnitzada amb un total de 77.349,36 euros per l’acomiadament improcedent.

L’advocada Sònia Serra, del despatx Atria Legal que ha dut el cas, valora molt positivament la sentència subratllant que «posa sobre la taula que no n’hi ha prou en aconseguir el certificat d’aptitud, sinó que cal que el servei de prevenció de riscos faci bé la feina». En aquest sentit, assegura que tenint en compte que cada vegada hi ha més baixes laborals per motius psíquics, aquesta resolució judicial suposa un toc d’atenció al servei de prevenció de riscos de les empreses, que en molts casos és externalitzat: «quan el servei de prevenció faci un servei mèdic deficitari, l’empresa n’és la responsable principal i el treballador té dret a ser indemnitzat», assenyala.

La resolució encara no és ferma, però l’advocada confia que serà «difícil» de tombar perquè està «molt ben fonamentada».