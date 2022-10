Gairebé tres de cada quatre de les principals companyies gironines no esperen retallar la seva plantilla el proper any. De fet, segons un estudi impulsat pel Fòrum Carlemany i elaborat per Marlex, el 73% de les grans empreses de la demarcació de Girona preveu augmentar o mantenir la seva plantilla de cara al 2023 malgrat el context econòmic marcat per la inflació.

L’estudi compta amb la participació de 32 empreses de les comarques gironines que tenen una facturació mitjana de 50 milions d’euros. La previsió és que aquesta xifra creixi un 8% aquest 2022, arribant als 54 milions d’euros de mitjana. De fet, el 81% de les empreses esper tancar l’any amb un creixement en la facturació. Pugen les retribucions Les retribucions que reben els treballadors a la província de Girona augmenten un 4,4% respecte al 2019, la retribució mitjana ponderada se situa en 31.419 euros, gairebé 1.400 euros més que tres anys enrere. Tot i això, Pol Salvadó, coordinador de l’estudi d’enguany, destaca que «és un increment inferior a la comparativa entre la retribució total mitjana de fa dues edicions i la de fa una edició que va ser de 5,3%. Clarament, aquí encara no es mostra l’actual període inflacionari reflectit en potencials augments de retribució, segurament ho podrem percebre a partir de l’any vinent, en cas que succeeixi». A més, l’estudi conclou que un 88% de les companyies ofereixen una retribució variable, principalment en càrrecs directius i en l’àrea comercial. Aquestes variables van lligades a una sèrie d’incentius per un objectiu o dels beneficis de l’empresa. Tres de cada deu empreses ofereixen als treballadors retribució en espècie, una xifra que baixa respecte al 2019, quan un 63% de les empreses l’oferien. També cauen les empreses que ofereixen incentius, del 84% el 2019 a un 70%, i les companyies que ofereixen retribució en beneficis, actualment un 29%, deu punts menys que el 2019. El teletreball es normalitza El teletreball guanya importància a les grans empreses de la província de Girona. El 44% del personal d’oficina compta amb un o dos dies a la setmana de treball remot. De fet, un 84% de les companyies ofereix teletreball, malgrat que quatre de cada deu empreses no té una política definida i n’ofereix, però depenent del mànager, l’oficina o l’equip poden variar els dies. Aquestes xifres demostren que el teletreball «és ja una realitat», assegura el coordinador de l’estudi. Retenir el talent és un dels grans reptes que es plantegen els departaments de recursos humans de les empreses gironines. El principal motiu que explica les fugues de talent a les empreses de la demarcació és per canviar o millorar el projecte professional, en un 78% dels casos. En un 46% dels casos la marxa ve justificada per reduir el temps de desplaçament, seguit de buscar una millor retribució, en el 38% dels casos. Els perfils de l’àmbit de l’enginyeria i TIC, seguit dels perfils comercials, son els que presenten major dificultat a les companyies a l’hora de trobar candidats per unir-se a la plantilla. Uns criteris que es mantenen respecte a l’estudi de fa tres anys. Pel que fa al personal de producció, els principals motius per marxar de les empreses inverteix l’ordre respecte a les fugues de talent. Un 58% dels casos es produeixen per buscar una millor retribució, un 48% per reduir el temps de desplaçament i un 38% per canviar o millor el projecte professional. Un altre dels elements que analitza l’estudi és l’antiguitat dels professionals que treballen a les empreses. Un 56% dels treballadors fa més de sis anys que treballen a la mateixa companyia i només un 11% dels perfils tenen una antiguitat inferior a un any. El nombre de persones amb menys de sis anys a l’empresa augmenta quatre punts respecte al 2019, situant-se en un 43%. A més, les contractacions a la demarcació de Girona mitjançant empreses de selecció se situen en un 58%, vuit punts per sobre de les xifres del darrer estudi. En segon lloc, es troben les incorporacions referenciades i per contactes personals, amb un 18%.