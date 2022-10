Una conferència a càrrec de Jose Serran, CEO d’Izo España, a l'Hotel Carlemany de Girona ha donat aquest dimarts la sortida als actes de la 48a Setmana Mundial del Mediador d’Assegurances. Aquest professional, amb una àmplia experiència com a consultor, ha pronunciat una ponència que porta per títol «Hora de la Revolució! L’experiència de client ja no és una opció!», en la que donarà una visió diferent sobre el client.

L’acte institucional es farà a l’Hotel Palau de Bellavista el dijous amb una entrevista al dibuixant d’humor i caricaturista, Jaume Capdevila, «KAP», que portarà la seva perspectiva irònica i humorística del dia a dia. Tot seguit, s’entregaran els diplomes als alumnes del curs 2022 d’accés a la professió, es farà l’homenatge als mediadors veterans, hi haurà el reconeixement als 50 anys de col·legiat a més del lliurament del Premi Sol. El guardó distingeix l’entitat, organisme o institució nacional o internacional que ha destacat per la seva tasca d’enfortiment i defensa de la figura del mediador d’assegurances.