Després del mandat dels líders europeus fa gairebé dues setmanes, la Comissió Europea té pràcticament preparada l’última bateria de mesures que proposarà avui per abaratir els preus del gas (i de passada la factura de l’electricitat). El nou paquet, tal com va avançar dijous passat la comissària d’Energia, Kadri Simson, inclourà un mecanisme temporal per limitar la volatilitat de preus així com compres conjuntes de gas per aprofitar el poder de negociació col·lectiu i evitar que els estats membres competeixin entre ells i disparin els preus. La intenció de Brussel·les, que segueix apostant abans de res per negociar amb els països productors «fiables» (Noruega, Algèria…), és obligar els Vint-i-set a comprar conjuntament almenys el 15% del gas que emmagatzemen.

«Crec que els estats membres podrien acceptar que un 15% dels volums encarregats siguin obligatòriament comprats de manera conjunta per les companyies que utilitzen aquest gas», explicava diumenge als micròfons de la cadena belga RTL-TVi el comissari de Justícia, Didier Reynders, minuts després de participar en una reunió extraordinària per videoconferència del col·legi de comissaris per ultimar la nova proposta que l’executiu comunitari adoptarà avui i presentarà a finals de setmana als líders de la UE durant el Consell Europeu previst per als dies 20 i 21 de octubre.

L’executiu comunitari parteix de la idea que comprar conjuntament el gas -com els Vint-i-set van fer amb la compra de vacunes contra la covid-19- permetrà als estats membres utilitzar el seu poder de compra col·lectiu per negociar millors condicions.

Brussel·les reconeix, no obstant, que aquesta mesura no tindrà impacte a curt termini i que només servirà per coordinar la demanda quan els estats membres comencin a tornar a omplir els dipòsits a la primavera -actualment estan al 91%- per preparar-se per al proper hivern. Una estació que, segons Brussel·les, podria ser encara més complicada si Rússia acaba tallant definitivament l’aixeta del gas rus, malgrat que la dependència europea d’aquest país s’ha reduït notablement el darrer any.

Per això apareix la necessitat d’adoptar altres mesures per limitar els preus, inclòs un mecanisme temporal destinat a corregir els preus. Es tractaria d’introduir un límit de preus «dinàmic» i un límit als pics de preus intradiaris que per evitar una volatilitat extrema als mercats de derivats energètics.