Les exportacions gironines han crescut fins a un 27% a l'agost i ja superen els 5.000 milions d'euros en l'acumulat del 2022. Segons l'estadística del Ministeri, durant aquest mes el sector agroalimentari ha mantingut la velocitat de creuer, perquè s'ha impulsat un 32% i ha fet vendes a l'exterior per valor de 295 milions d'euros. I dins d'aquest en destaquen sobretot les càrnies, que abandonen l'atonia de principis d'any i continuen creixent amb força. Sobretot exportant porcí cap a la Xina, que a l'agost ja se situa com a segon destí dels productes gironins tan sols per darrere de França. En paral·lel, els altres dos sectors motor de l'economia gironina, les químiques i els fabricants de maquinària, també han anat a l'alça durant l'agost.

Les exportacions gironines tanquen un bon agost i continuen impulsant-se cap a l'exterior. Segons recull l'estadística que periòdicament publica el Ministeri, durant aquest mes les empreses de la demarcació han exportat productes per valor de 573,047 milions d'euros. Traslladat en percentatges, això suposa un increment de fins al 27% en comparació amb el mateix mes del 2021 (quan aleshores van situar-se en 450,18 milions d'euros.

Si es passa la lupa per sectors, percentualment aquell que ha crescut més en vendes a l'exterior és l'agroalimentari. En concret, les seves empreses tanquen el juliol havent exportat per valor de 294,8 milions d'euros, cosa que traslladat en percentatges suposa un increment de fins al 31,9%. I dins l'agroalimentari, la preeminència del sector carni continua essent indiscutible. No només perquè concentra el gruix d'exportacions, sinó també perquè durant els darrers mesos aquest clúster gironí ha deixat enrere l'atonia de principis d'any i ara creix amb força.

En concret, aquest agost les empreses càrnies gironines han exportat 181,46 milions d'euros de canals cap a l'exterior i tercers països. En comparació amb el mateix mes del 2021, això suposa un creixement del 28,5% (perquè aleshores la xifra va situar-se en els 141,14 milions d'euros). Sobretot, aquest creixement s'explica perquè s'han recuperat les compres de porcí per part de la Xina (un mercat que, durant mesos, va frenar aquestes exportacions).

De fet, durant aquest agost, el gegant asiàtic s'ha situat com a segon destí dels productes gironins, tan sols per darrere de França. S'hi han fet exportacions per valor de 54,72 milions d'euros, una xifra que d'un any per l'altre ha arribat a créixer un 41% (perquè l'agost del 2021, les vendes a la Xina van situar-se en 38,72 milions d'euros). En paral·lel a les càrnies, els altres subsectors que integren l'agroalimentari gironí també creixen en vendes cap a l'exterior. Només cal donar un cop d'ull a l'estadística, i comparar les xifres d'aquest agost amb les del 2021, per veure-ho. En són exemples els preparats alimentaris (dels 17,4 milions d'euros ara es passa als 31,5 milions d'euros), la llet i els productes làctics (dels 6,9 milions d'euros als 11,1 milions d'euros), el cafè (dels 8,7 milions d'euros als 10,6 milions d'euros) o els sucres (dels 6,3 milions d'euros als 8,7 milions d'euros).

Química i maquinària, també a l'alça

A diferència del juliol, la bona tònica que viu l'agroalimentari també es trasllada als altres dos sectors que són motor de l'economia gironina. Perquè durant l'agost, tant les químiques com els fabricants de maquinària han crescut en vendes a l'exterior. En concret, les químiques han crescut un 2,6% en exportacions (i tanquen l'agost amb 76,9 milions d'euros). I dins aquest sector, en destaca el paper de la indústria farmacèutica, que concentra un terç de les vendes que fa a l'exterior. Les seves empreses tanquen l'agost havent exportat per valor de 28,35 milions d'euros. Pel que fa a la maquinària, els fabricants del sector també creixen de manera exponencial cap a l'exterior. Dels 32,37 milions d'euros en exportacions de l'agost del 2021 ara s'ha passat als 43,18.

Més de 5.000 milions d'euros

El creixement d'aquest agost, de retruc, se suma al de l'acumulat del 2022. I això fa que, durant aquests vuit mesos, les exportacions gironines hagin crescut un 17% i ja superin els 5.000 milions d'euros (en concret, se situen en 5.055,4 milions d'euros). Analitzant-ho per sectors, al llarg d'aquest any l'agroalimentari ha crescut un 11,6% (i se situa en 2.066,9 milions d'euros). Per darrere venen les químiques, al llarg del 2022 acumulen un augment del 17,2% en exportacions (situant-se en 940,3 milions d'euros).

Pel que fa a destins, per proximitat, França continua essent el principal mercat exterior dels productes gironins (al llarg de l'any, les empreses de la demarcació hi han fet vendes per valor de 1.279,03 milions d'euros). A aquest mercat, el segueixen Itàlia, Alemanya, Portugal, la Xina i el Regne Unit.