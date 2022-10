El governador del Banc d’Espanya, Pablo Hernández de Cos, va advertir ahir que la pujada de les pensions prevista pel Govern per al 2023 (al voltant del 8,5%) suposarà uns 17.000 milions i l’increment dels sous públics acordat amb els sindicats (fins al 3,5%) 10.100 milions més. Segons els càlculs del Banc d’Espanya, aquests 27.100 milions en total absorbiran la pràctica totalitat del marge d’augment de la despesa que la Comissió Europea ha concedit a Espanya per a l’any que ve i obligarà a contenir la resta de partides. «El compliment de la regla que ha fixat la CE, en un context en què les pensions pujaran d’acord amb la inflació, fa que la despesa hagi de ser molt restrictiva en la resta de les partides», va dir Hernández de Cos al Congrés dels Diputats, si bé va admetre que encara hi ha certa indefinició sobre com interpretarà la seva pròpia regla la Comissió Europea.

L’elaboració dels Pressupostos del 2023 està lliure de la cotilla de les regles d’estabilitat de la Unió Europea. Tot i això, la CE va fixar una recomanació a Espanya: que la seva despesa corrent primària (on s’inclouen pràcticament totes les partides excepte inversió i pagament d’interessos) no pugi més que el creixement potencial de l’economia espanyola (al voltant de l’1%) més la inflació. El Govern, en el Pla Pressupostari remès a Brussel·les dissabte passat, sosté que els seus comptes sí que compleixen aquesta regla, ja que hi suma la previsió d’inflació per a l’any que ve. El Banc d’Espanya ho dubta, ja que desconeix si aquesta és la inflació que caldrà tenir en compte o bé l’objectiu del 2% que busca el Banc Central Europeu.

En tot cas, Hernández de Cos va advertir que només amb la pujada de pensions i de sous públics la despesa corrent ja pujarà un 5,5%, al límit de la més generosa de les hipòtesis. L’advertiment és molt rellevant. En el passat, Espanya podia incomplir sistemàticament les recomanacions de política econòmica formulades per Brussel·les sense patir altres conseqüències més enllà d’una reprimenda en algun Consell Europeu. Ara no és així. Del seu compliment depèn el desplegament dels fons europeus. A més, el Banc Central Europeu ha advertit que, en cas de dificultat, només acudirà en auxili dels països mitjançant compres de deute públic si s’han complert les recomanacions de la Comissió Europea.

Compliment del dèficit

El governador del Banc d’Espanya va inaugurar ahir al Congrés la ronda de compareixences d’alts càrrecs prèvia a la tramitació parlamentària del projecte de llei de Pressupostos de l’Estat per al 2023. Hernández de Cos va afirmar que els comptes públics presentats pel Govern permetran complir l’objectiu de dèficit del 3,9% del PIB fixat per al 2023. Segons el governador això serà possible perquè l’evolució dels comptes serà el 2022 molt millor del previst pel Govern (amb un dèficit que se situarà a l’entorn del 4,3 % del PIB, segons el Banc d’Espanya, per sota del 5% previst per l’executiu). Això concedirà un efecte base als comptes del 2023 suficient per assumir la despesa pressupostada més gran, va explicar De Cos. La intensa recaptació fiscal obtinguda el 2021 i el 2022 està darrere d’aquesta millora dels comptes. En tot cas, el governador va recomanar al Govern que sigui prudent i que no empri els ingressos més grans en el compromís d’una despesa estructural superior mentre no es confirmi que aquesta recaptació més gran -que l’executiu vincula a l’aflorament de 285.000 llocs de treball de l’economia submergida- es consolida.

El governador va evocar el preludi de la crisi financera del 2008, que va precedir un augment extraordinari dels ingressos, vinculat al boom immobiliari, que després es va esvair. Per això va destacar que les mesures anticrisi que adopti el Govern haurien de ser «temporals i focalitzades» en els col·lectius més vulnerables, ja que el contrari –va advertir– alimentaria la inflació i malmetria els comptes públics. Durant la seva compareixença, De Cos va tornar a destacar la conveniència d’assolir un pacte de rendes entre treballadors, empresaris i sector públic que ajudi a frenar l’avenç de la inflació. En particular, va opinar que només les pensions més baixes haurien de pujar el 2023 d’acord amb la inflació d’aquest any (al voltant del 8,5%).

El governador va reconèixer que, fins ara, treballadors i empresaris han participat d’un «pacte de rendes tàcit», amb moderació de salaris i marges de benefici. Però va anunciar que aquest acord tàcit podria estar arribant al final, segons es desprèn de la creixent incorporació de clàusules de garantia salarial als convenis col·lectius i de l’impuls de la inflació subjacent, que estaria mostrant «un ràpid trasllat dels costos energètics a els preus finals». La meitat dels béns i serveis que integren la cistella de la inflació subjacent ja va anotar pujades superiors al 4% al setembre, segons les últimes dades de l’IPC publicades per l’INE, als quals es va referir el governador.

En la seva intervenció davant la Comissió d’Economia del Congrés, el governador es va tornar a referir a la reforma del sistema de pensions per destacar que les mesures adoptades fins ara pel ministre José Luis Escrivá no aconsegueix frenar ni compensar la despesa derivada més gran de la derogació de les lleis del PP.

«Els compromisos més grans de despesa associats a la derogació dels elements centrals de la reforma del 2013 no han estat compensats encara en la seva totalitat per les noves mesures introduïdes recentment», segons el Banc d’Espanya, que afegeix: «Per això, sembla probable que fer front als increments de la despesa en pensions que es derivaran de l’envelliment poblacional requerirà noves actuacions en el futur pel costat dels ingressos, de les despeses o de tots dos», tal com ha advertit anteriorment.