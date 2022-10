L'Agència Catalana de Consum (ACC) ha multat Ryanair amb 40.000 euros per dificultar la devolució dels bitllets cancel·lats per la covid-19. La penalització arriba després que ara fa dos anys l'agrupació de defensa dels consumidors Facua denunciés la companyia aèria de baix cost per «dilatar en excés» el termini màxim per tornar el cost dels bitllets fins a superar el temps establert legalment. La normativa europea marca que la devolució s'ha de fer en 7 dies, però Facua va denunciar que Ryanair arribava fins als 28. L'ACC va sancionar Ryanair i l'empresa va recórrer la multa, però ara l'Agència ha desestimat el recurs, segons explica Facua. La sanció s'imposa per «realitzar pràctiques comercials deslleials per acció o per omissió».