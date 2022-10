Els dipòsits d’emmagatzematge de gas estan més plens que mai (superen el 92%), s’acceleren els contactes amb proveïdors «fiables» i la dependència sobre el gas de Rússia ha caigut en picat, del 41 al 9% en les importacions per gasoducte i del 45 al 14% en el cas del gas natural liquat. Tot i això, si el Kremlin decideix tallar el subministrament, la UE podria enfrontar-se a un forat de 100.000 milions de metres cúbics que complicarien mantenir les reserves per al proper hivern i mantindrien l’actual pressió sobre els preus.

Per evitar aquest escenari, la Comissió Europea va presentar ahir la seva enèsima bateria de mesures. No inclou el límit al preu del gas que reclamen una quinzena de països de la UE, ni l’extensió del «mecanisme ibèric» per desvincular el preu del gas de l’electricitat i, de moment, es limita a proposar un «mecanisme de correcció de preus temporal per controlar l’especulació i la volatilitat excessiva a més de promoure les compres conjuntes, la solidaritat i la reducció de la demanda».

Com va fer amb les vacunes contra la covid-19, la Comissió Europea proposa crear un mecanisme de compra conjunta de gas que funcionaria a partir de la primavera del 2023. El pla inclou la contractació d’un proveïdor de serveis per organitzar l’agregació de la demanda a nivell de la UE, agrupant les necessitats d’importació de gas i buscant ofertes al mercat que s’ajustin a la demanda. Les empreses dels Estats membres haurien de participar «obligatòriament» en l’agregació de la demanda per complir almenys el 15% dels seus respectius objectius.

Solidaritat obligatòria

El pla també preveu mesures de solidaritat obligatòria que garanteixi que els estats membres més afectats per la crisi energètica tindran el suport de la resta de socis europeus en cas d’emergència. Aquesta obligació s’estén als Estats membres amb instal·lacions d’emmagatzematge de gas natural liquat que no estan connectats per canonada amb la resta d’Europa, però disposen de terminals d’emmagatzematge, com és el cas d’Espanya.

La proposta també permetrà retallar encara més el consum de gas i planteja als Vint-i-set la possibilitat de redirigir 40.000 milions dels fons de cohesió del període 2014-2020. Es tracta de fons no utilitzats fins ara que es podrien utilitzar en mesures per alleujar l’impacte de la crisi a les llars i les empreses. En el cas espanyol vol dir que podria utilitzar uns 4.000 milions.