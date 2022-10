La presidenta de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef), Cristina Herrero, va criticar amb duresa les «mancances» d’informació en el projecte de Pressupostos de l’Estat per al 2023, que, des del seu punt de vista, fan impossible el control de la seva eficàcia i de la seva posterior execució. «Un Pressupost que neix ja viciat, perquè no té una previsió realista del tancament dels ingressos, i no contempla la possible pròrroga d’unes mesures [contra la crisi energètica i la inflació] que ja sabem que sí que s’estan contemplant en les previsions del Govern, tant per l’anunci posterior [del president Pedro Sánchez] com per la presentació del Pla Pressupostari a Brussel·les sembla que desvirtua completament la utilitat del Pressupost» com a instrument de control de la política econòmica, va afirmar Herrero durant la seva compareixença al Congrés dels Diputats. L’opinió de l’Airef va ser interpretada com a «demolidora» contra el Govern per alguns dels portaveus parlamentaris.

Tot i les discrepàncies entre l’Airef i el Govern sobre el creixement real de l’economia el 2023, Herrero va admetre que és «factible» el compliment dels ingressos, ja que la inflació, segons les seves estimacions, serà més alta del que es desprèn de les projeccions del Govern i això es traduirà en una recaptació més gran per impostos indirectes. Tant és així que, segons les projeccions de l’Airef, el dèficit públic se situarà el 2022 a l’entorn del 4,4% (per sota de la previsió oficial del 5%) i baixarà al 3,3% el 2023 en l’improbable escenari de nul·la adopció de mesures contra la crisi energètica i la inflació amb què el Govern ha confeccionat el projecte de Pressupostos. En un supòsit més probable de pròrroga el 2023 de mesures anticrisi de característiques similars a les del 2022, l’Airef eleva al 4,6% la previsió de dèficit. Herrero es va referir en particular a les «mancances» del projecte de Pressupostos que l’Autoritat Fiscal ha posat de manifest. En primer lloc, a la «infravaloració» dels ingressos, ja que «parteixen d’unes previsions de tancament que no són realistes», ja que no incorporen la informació més recent del 2022. A més, va afegir Herrero, el projecte de llei omet projectar l’impacte de les previsibles mesures de lluita contra la inflació que el mateix Govern ja ha reconegut que s’adoptaran el 2023. En tercer lloc, l’Airef critica la manca d’informació a Comptabilitat Nacional de l’execució dels fons europeus.