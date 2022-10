Space X, ByteDance i Shein. Són les tres empreses no cotitzades en Borsa més desitjades pels grans inversors, atents a les seves decisions per sortir a Borsa. La primera va ser fundada pel nord-americà Elon Musk, també fundador dels automòbils elèctrics Tesla, amb l’objectiu de transportar persones a l’espai; la segona va ser fundada pel xinès Zhang Yimin i té, entre altres negocis, la xarxa social TikTok; la tercera, també xinesa, fundada el 2008 per Chris Xu, s’ha erigit en el nou gran competidor del líder mundial de la moda tèxtil: Inditex. A més, es dóna la circumstància que Shein fa servir TikTok, amb qui ha signat una joint venture, com una de les seves eines de màrqueting prioritàries.

Shein va arribar a valorar-se en 100.000 milions d’euros l’abril d’aquest any després de la darrera ampliació de capital. Fa dos anys estava valorada en 15.000 milions. Segons publica Financial Times, la ressaca al sector financer que ha generat una sequera al mercat inversor de fons de capital risc ha fet caure el valor de Shein en els últims mesos fins a 65.000 milions. Des de la regió de Guangdong fabrica a la Xina per vendre on line a la resta del món. Als Estats Units ja ha superat en vendes Inditex i H&M. Només la cadena Primark, segons Morgan Stanley, ofereix unes peces tan barates. Només cal obrir la pàgina web de Shein per veure la seva estratègia comercial. El client potencial es troba amb ofertes de subscripció, descomptes i regals que es repeteixen a la seva app, primera eina de vendes. A TikTok, el seu màrqueting consisteix a ensenyar joves obrint caixes amb premses de Shein sense parar, de manera convulsiva. Roba d’usar i llençar en la majoria dels casos. Sense informació financera ni memòria social de cap mena, la transparència no és un dels atributs d’una companyia amb una cadena de valor i una traçabilitat dels productes de les quals es coneix molt poc. Per no parlar de les polítiques laborals i fiscalitat. És el seu èxit a causa només de l’aplicació de la tecnologia?

Des d’Inditex, a la pregunta sobre si preocupa Shein (i altres imitadors) la resposta és clara: «no és una obsessió. Observem tota la competència». Ahir mateix, durant l’anunci que Inditex ampliava la inversió logística a Saragossa i obria una macrobotiga de Zara, el conseller delegat Óscar García Maceiras llançava pilotes fora després d’una pregunta d’El Periódico de Aragón sobre Shein: «Nosaltres tenim un model de negoci molt clar. Basat en moda de qualitat, creativitat, disseny, sostenibilitat i experiència del client».

El professor d’Iese José Luis Nueno, expert en el sector de la distribució, considera que Shein és el competidor que el gegant espanyol haurà de tenir més en compte en el futur, en un mercat extremadament atomitzat on es poden considerar molt pocs grups, com Inditex, H&M o Gap, globals. «Inditex té un gran avantatge: el model de negoci està molt sa. Les seves xifres segueixen sorprenent i estan més ben preparades, gràcies a la seva estratègia omnicanal, per al món cap a on anem», explica Nueno. El 25,5% de les vendes en conjunt de les marques d’Inditex ja es fan a través d’Internet. L’objectiu és que representin el 30% el 2024. «Comença una nova etapa, amb una servitud a les xarxes socials. El paper del dissenyador i la freqüència de les col·leccions serà més rellevant. Per assolir nous objectius, Inditex continua comptant amb una plataforma molt agressiva que és clau. Inditex és una màquina d’execució», explica Nueno.

La firma gallega va camí de superar el 2022 les xifres rècord obtingudes el 2019, la facturació de les quals va arribar als 28.286 milions d’euros i els seus beneficis van sumar 3.639 milions. El 2020, com a conseqüència de la pandèmia de coronavirus, van caure a 20.402 milions i 1.106 milions respectivament. El 2021, la facturació va arribar a 27.716 milions, amb 3.243 milions de beneficis. El primer semestre d’aquest any les vendes ja han superat en un 24,5% les de l’any passat. La capitalització s’acosta als 70.000 milions d’euros, i és l’empresa més valorada de l’Ibex 35 davant de l’elèctrica Iberdrola.

Mantenir aquests ritmes de creixement i augmentar el valor de la companyia com a conseqüència són els principals desafiaments de Marta Ortega, presidenta d’Inditex des del 2 d’abril d’aquest any, data en què va substituir Pablo Isla, que portava en el càrrec des del 2011. El pes del seu pare, Amancio Ortega, continua present. Manté una cadira al consell d’administració i controla el 59,29% d’Inditex. El 5,03% és a les mans de la filla del seu primer matrimoni, Sandra Ortega Mera. Amb un 35% flotant lliurement al mercat, seran els inversors els qui tindran la paraula.