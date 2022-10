Treballadors de Decathlon denuncien assetjament per voler conciliar: «Porto un any fregit, he hagut d'anar al psicòleg»

«La vida, l'esport que més estimem», aquesta frase, il·lustrada amb la fotografia d'una mare sostenint en braços el seu nadó, és el primer que veuen els clients de Decathlon quan obren la seva aplicació mòbil. L'estampa evoca uns valors familiars i els vincula amb la marca. Decathlon mira de vendre així els seus productes presentant-se com una empresa socialment responsable i preocupada per la conciliació. No obstant això, més enllà de les campanyes publicitàries, aquesta no és la història que expliquen alguns dels seus treballadors.

EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que Diari de Girona, ha entrevistat set empleats de la multinacional de set punts diferents d'Espanya. Tant de magatzem, com de botiga. I tots, amb els seus detalls i històries pròpies, expliquen el mateix: Decathlon posa tota mena de traves als seus treballadors a l'hora d'exercir la maternitat o paternitat. Es nega sistemàticament a adaptar els seus horaris, els força a anar a judici si persisteixen i tots els testimonis entrevistats parlen d'assetjament per part de l'empresa durant el procés. La majoria de noms que apareixen en el següent reportatge han sigut modificats per petició dels entrevistats, a fi de preservar el seu anonimat. Per llegir el reportatge sencer fes clic aquí!