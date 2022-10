Aplicar la ciència a través de la creació d’empreses

«La ciència s’ha d’aplicar i la millor manera de fer-ho avui en dia és a través de la creació d’empreses», va assenyalar Pere Condom, responsable de l’Oficina d’Investigació i Transferència Tecnològica de la UdG, durant la ponència inaugural del congrés. «Feu més tesis, però destineu una part cap a la creació d’empreses», va afegir.

El responsable de l’Oficina d’Investigació de la UdG va dedicar la seva intervenció a les noves tendències en transferència de tecnologia i innovació empresarial, incidint en el rol que té l’Associació Tecnio com «una gran concentració tecnològica del Sud d’Europa que ajuda les corporacions a innovar» que farà que «es vegi Catalunya des de mes lluny».

L’evolució de les universitats

Pere Condom va exposar que «els campus universitaris del futur no seran iguals» que els actuals. El responsable de l’Oficina d’Investigació i Transferència Tecnològica de la UdG va destacar que «els alumnes ja no van al campus a escoltar les classes van a fer coses, a fer innovació», per això considera que «hem d’apropar els estudiants a la recerca per aconseguir aquests campus».

Tanmateix, durant la seva ponència va destacar com les publicacions de patents i articles han minvat a Catalunya en els darrers anys. Explica que Barcelona va registrar l’any 2019 un 0,52% de les publicacions mundials que recull el Global Innovation Index, les darreres xifres han baixat i Barcelona es col·loca com la cinquantena ciutat del món en publicacions amb un 0,4 per cent sobre el global.

La globalització va ser un altre dels punts claus en el discurs de Pere Condom. Durant la seva exposició va remarcar com estan evolucionant els «nous mapes del món». El responsable de l’Oficina d’Investigació i Transferència destaca que el món ja no es divideix en països o regions sinó que destaquen les ciutats, ja que cadascuna pot ser puntera en un àmbit en concret.

Condom va destacar també la importància de les grans empreses i la necessitat de ser conscients «de les noves maneres d’innovar» i per això creu que calmirar «que fan les grans corporacions».

D’altra banda, al discurs d’inauguració, Nora Ventosa, presidenta de l’Associació TECNIO, va posar de manifest la responsabilitat per part de polítics i administracions catalanes de fer que latransferència de coneixement sigui un tren d’alta velocitat i assegurar que la inversió enrecerca reverteixi en la societat.

Posteriorment, el director general de transferència de Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Xavier Aldeguer, va declarar que «treballarà perquè la feina feta en clau de transferència es mantingui en el temps i avanci més enllà del color polític». A més, el director general de transferència de Coneixement de la Generalitat va afirmar que «la marca TECNIO resumeix tot el que hauria de ser la transferència de qualitat. Representa clarament grups de recerca excel·lents».