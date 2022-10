El president del Govern, Pere Aragonès, ha celebrat l'acord del president espanyol Pedro Sánchez amb el president de la República Francesa, Emmanuel Macron, i el primer ministre de Portugal, Antonio Costa, per «substituir el projecte del MidCat per un nou projecte que s'anomenarà 'corredor d'energia verda' entre la Península i França». «Marca Catalunya com un punt neuràlgic de la nova estructura energètica europea», ha defensat aquest dijous en una atenció a mitjans des de Brussel·les. Aragonès ha assegurat que l'han informat sobre aquest acord «d'estats» per crear un gasoducte adaptat a l'hidrogen verd. «Ara caldrà aterrar-ho, entrar en detall (...) Hi participarem perquè hi tenim molt a dir», ha remarcat.

Preguntat pel nom del projecte, 'BarMar' Aragonès ha dit: «D'entrada no puc dir cap cosa dolenta». Segons el Govern espanyol, es crearà una canonada submarina d'hidrogen verd que unirà Barcelona i Marsella per connectar l'Estat i Portugal al mercat energètic europeu. Mentre duri la transició energètica, ha explicat el mateix president espanyol, aquesta canonada podrà transportar gas. Valoració positiva Des del Govern veuen amb bons ulls l'acord perquè serà un gasoducte ja adaptat per a l'hidrogen verd i s'evitarà la construcció d'una nova infraestructura d'aquesta envergadura a través dels Pirineus. El MidCat generava controvèrsia al territori afectat, és a dir, a les comarques gironines. De fet, la Comissió Europea va deixar de finançar els plans de viabilitat dels seus promotors, Enagás i Terega, perquè no el veia rendible, encara menys tenint en compte l'estratègia de transició verda de la Unió Europea. Sánchez renuncia al MidCat i acorda substituir-lo per un corredor verd entre Barcelona i Marsella