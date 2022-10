Les companyies gironines Toni Pons i Concentrol, juntament amb la tarragonina Freshly Cosmetics, van ser reconegudes per la Generalitat per la seva estratègia d’internacionalització, en el marc de la Setmana de la Internacionalització, organitzada per ACCIÓ. Les firmes han incrementat les vendes internacionals els últims dos anys gràcies a la digitalització. D’una banda, la marca de calçat Toni Pons, amb seu a Girona, ha augmentat un 70% la seva facturació estrangera i s’ha posicionat digitalment a 50 països. Per altra banda, l’empresa de solucions químiques Concentrol ubicada a Riudellots de la Selva i present a 80 països, va incrementar un 34% les vendes internacionals el 2021.

L’empresa de calçat Toni Pons, nascuda a Girona el 1941, s’ha mantingut fins avui dia com un projecte familiar. Segons explica un dels fills del fundador, Toni Pons, la internacionalització de l’empresa va arribar als anys 90, quan va l’Estat va començar a entrar producte xinès a un preu molt més baix. «Aleshores vam veure que el nostre mercat era el món», assenyala Pons. Actualment, el 75% del seu mercat és exportació. Concentrol, que va néixer el 1946, ha apostat pels canals digitals des de l’inici de la pandèmia. A través d’aquests s’han incorporat «el contingut adequat» per atraure «els clients potencials», assenyalava el conseller executiu de la companyia, Jaume Guàrdia. En els darrers anys, s’han centrat en la incorporació d’especialistes, la formació del personal intern i la col·laboració amb experts per tal de tenir presència digital als diferents països. La clau de la projecció internacional de Concentrol ha estat la diversificació en la majoria de sectors industrials, a banda de la decisió de posar filials pròpies als Estats Units i la Xina.