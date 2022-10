Dos empordanesos que treballen en multinacionals han creat un joc de cartes i un còmic, el 'Doffinos', per fer que els treballadors estiguin més "contents" a la feina. La iniciativa, que s'ha presentat a Barcelona, neix de l'experiència perquè els dos joves, l'Alba Ramírez i en Vicenç Garangou, han treballat en diverses multinacionals de la talla de Nike, Dunkin' Dònuts o Bimbo. El que proposen no és canviar ni la feina ni el que s'hi fa sinó la forma com es fa creant un ambient "divertit".

Per això, a través dels personatges del còmic es dona una visió de "l'esbojarrada" vida de l'oficina amb "molt de cafè, molta visibilitat i pocs arguments". Els personatges tenen forma de domin´, són quadriculats i tenen poca mobilitat, fent una clara analogia als empleats de grans empreses. D'altra banda, 'Doffinos' vol oferir una "mirada crítica" a totes les raons que per les quals la gent es pot "frustrar a la feina". El còmic ja es pot adquirir a Amazon i el joc a través de monodejuegos.shop.