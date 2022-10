Els salaris de fins a 35.200 euros tindran menor retenció en l’IRPF

Els contribuents que guanyin menys de 35.200 euros podran veure com el 2023 les retencions de l’IRPF a les nòmines es reduiran com a conseqüència d’un ajust derivat de la rebaixa de l’impost per a les rendes de fins a 21.000 euros anuals i de l’elevació de 14.000 a 15.000 del salari brut anual a partir del qual es paga per aquest impost. Així consta a l’esborrany de reforma del reglament de l’IRPF, en què es fixa el llindar de renda de 35.200 euros al qual s’estén la reducció de la retenció a partir del 2023, quan entrarà en vigor la rebaixa de l’IRPF. Segons fonts d’Hisenda, la millora afectarà uns 250.000 contribuents amb rendes de treball inferiors a 35.200 euros que compleixin una sèrie de característiques personals i familiars.