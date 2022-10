Escrivá preveu 102.000 llocs de treball més a l’octubre

El mercat laboral espanyol sumarà 102.000 ocupats més aquest mes d’octubre, una xifra superior a la mitjana del que era habitual aquest mes abans de la pandèmia i tot això malgrat les previsions de frenada econòmica i fins i tot de recessió tècnica, com pronostiquen diverses cases d’estudis. Així ho va anticipar el ministre d’Inclusió i Seguretat Social, José Luís Escrivá, en la seva tradicional roda de premsa d’avenç mensual de les xifres d’ocupació. Registres que demostren l’«extraordinària resiliència» del mercat laboral espanyol i sense «cap signe de refredament», segons va explicar el ministre.

El creixement de l’ocupació es focalitza amb més intensitat a les autonomies del sud d’Espanya i la Comunitat de Madrid, amb força moderada a Catalunya i al Llevant i amb menys vigor al nord-oest de la Península. Si es compleixen les projeccions de la Seguretat Social, Espanya tancarà el mes d’octubre amb 20,2 milions de treballadors en actiu, el màxim històric.

Mentre l’FMI anticipa que «el pitjor encara ha d’arribar» amb l’actual crisi de preus, que gabinets d’estudis com el de BBVA retalla a la meitat les previsions de creixement per a l’any que ve o Funcas parla de risc de «recessió tècnica» , l’ocupació segueix a la seva i manté el camí a l’alça. Tenint en compte l’afiliació a la Seguretat Social, els empresaris continuen pensant que hi haurà activitat en els propers mesos i reforcen les seves plantilles en conseqüència.

Tot i això, Escrivá reconeix les amenaces a l’horitzó. «No cal descartar que això, en un entorn tan volàtil com l’actual, en algun moment es debiliti», va afirmar. «No detectem ara com ara cap signe de refredament», va insistir. De moment, en els últims 33 mesos l’ocupació només s’ha contret en 8 i tancarà l’octubre amb 852.294 ocupats més que al mateix mes del 2019.

Quantitat i qualitat

La feina a Espanya continua millorant en quantitat, però també en qualitat. Sobre aquest segon element, hi ha un element productiu i un altre de normatiu. És a dir, la feina millora perquè des de la pandèmia estan creixent més aquelles professions de més valor afegit. I, per altra banda, perquè la nova reforma laboral està «impulsant de manera aclaparadora la qualitat de l’ocupació», segons va considerar el ministre.

Professions com les vinculades a la informàtica i telecomunicacions i les activitats científiques tècniques segueixen creixent a ritmes d’entre el 18% i el 9%; fet que explica la millora de la qualitat de l’ocupació per mitjà de l’estabilitat i a través de millors salaris.