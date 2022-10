Foment de Treball veu positivament l'acord entre Espanya, Portugal i França per substituir el Midcat per un corredor d'energia verda entre Barcelona i Marsella. En una atenció als mitjans, el president de la patronal, Josep Sànchez Llibre, ha assegurat que es tracta «d'una decisió importantíssima» per tal de garantir el subministrament d'energia al territori europeu. «Catalunya serà part del pulmó de la Unió Europea», ha celebrat Sànchez Llibre. En paraules seves, l'acord entre els tres països generà inversions i llocs de treball al territori català. «L'esforç d'inversió en les regasificadores del país finalment veu la gran utilitat que representa», ha constat Sànchez Llibre.

En la mateixa línia, Sànchez Llibre ha assegurat que es tracta «d'una gran decisió, que des de Foment es trobava a faltar». Segons ha sostingut, l'acord entre els tres països permet «fer realitat» el plantejament que la península Ibèrica pot funcionar com un 'hub energètic' davant dels talls de subministrament del gas provinent de Rússia. «Aquest acord reafirma la necessitat d'una política energètica, que s'havia reclamat des de fa molt de temps», ha insistit Sànchez Llibre, que alhora ha afegit que la interconnexió entre Barcelona i Marsella permetrà «donar seguretat al subministrament elèctric» de la Unió Europea «siguin quines siguin les condicions». Més enllà de les «felicitacions» a Espanya, Portugal i França, el president de la patronal ha matisat que Foment del Treball «no deixarà d'insistir» en la necessitat de connectar, també a través d'un gasoducte, Barcelona amb la ciutat de Livorno, a Itàlia, un projecte que va guanyar força davant la negativa francesa al Midcat. Sánchez renuncia al MidCat i acorda substituir-lo per un corredor verd entre Barcelona i Marsella