El gas per sota dels 40 euros deixa sense efecte l’«excepció ibèrica»

Avui es produeix una anomalia al mercat elèctric. El preu de referència del gas (Mibgas) se situa per sota dels 40 euros per megawatt-hora de topall establert amb l’anomenada «excepció ibèrica». En concret, el cost del gas serà de 31,77 euros per megawatt-hora. Segons expliquen fonts del mercat ibèric (OMIE), el mecanisme no deixa de funcionar, sinó que ho fa amb un preu límit de zero. Això implica que els consumidors no hauran de pagar la compensació a les centrals de gas, sinó que reben una quantitat de diners pels intercanvis de llum amb França, fet que suposa que la llum tindrà un preu inferior al que marca el mercat majorista.

Les rendes de congestió són els diners que paguen les comercialitzadores per l’intercanvi de gas mitjançant les interconnexions elèctriques, en aquest cas del tub que connecta amb França. Ja sigui Espanya o França l’exportador net, el muntant resultant per aquest concepte es divideix a parts iguals entre els dos països. Normalment, Espanya destinava aquests diners al sistema elèctric, però amb la creació de l’anomenada «excepció ibèrica» es va establir que s’utilitzés per reduir la quantia de l’ajust, és a dir, els diners que els consumidors paguen per compensar les centrals de gas per la diferència entre el preu real d’aquesta matèria primera (avui 31,77 euros per megawatt-hora) i el límit (aquests 40 euros per megawatt-hora).

Avui aquesta diferència serà negativa, sortirà a tornar, perquè els consumidors no han de pagar cap compensació i, per tant, les rendes de congestió s’apliquen a reduir el preu del mercat a l’engròs. I per tant provoquen que el preu de la llum que paguen els consumidors en la factura sigui lleugerament inferior al preu del mercat. En concret, la reducció és d’1,31 euros per megawatt-hora sobre els 86,66 euros per megawatt-hora que marca l’anomenat preu pool. Això dóna com a resultat un preu per als consumidors de 85,35 euros per megawatt-hora per a avui.

Això també va passar ahir, quan el preu del gas va ser lleugerament superior als 40 euros, però la diferència va ser tan petita que va fer que les rendes de congestió també reduïssin el preu majorista. En concret, el preu del mercat majorista va ser de 81,71 euros per megawatt-hora, als quals es va restar 1,27 euros per megawatt-hora fruit d’aquest intercanvi d’energia amb França i va donar com a resultat un preu de 80,44 euros per megawatt-hora. Per què les rendes de congestió són tan baixes? Perquè la interconnexió entre tots dos països és molt petita i, de fet, per això la Comissió Europea va donar llum verda a aplicar aquest mecanisme.

Tornada al 2021

El preu de la llum d’ahir i avui és el més baix des que hi ha l’«excepció ibèrica». Per trobar un nivell semblant, cal retrotreure’s a l’inici de l’escalada de preus del gas natural, als mesos de juny i juliol de l’any 2021, quan Rússia ja exercia pressió sobre aquesta matèria primera, però encara era imprevisible res del que va passar després. Va ser llavors quan Espanya va activar les seves primeres mesures per reduir l’efecte de l’escalada a les butxaques dels consumidors, amb la rebaixa dels impostos a la factura de la llum, i quan per primera vegada la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, va començar a posar sobre la taula la necessitat de repensar el disseny del mercat elèctric. Aleshores, la resposta de Brussel·les va ser un «no» rotund.

A finals d’agost, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, va anunciar una intervenció d’urgència.