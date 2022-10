Calonge i Sant Antoni ha acollit la primera de les dues jornades adreçades destinades a empresaris del sector de l'hostaleria i restauració on es pretén el debat participatiu per poder trobar estratègies conjuntes per fer front als reptes del sector en matèria d'ocupació.

Després de dos anys de pandèmia i de poder tornar a reobrir els negocis relacionats amb l'hostaleria, les empreses del sector han de fer front a la manca de personal. Aquest no és un problema exclusiu del sector de l'hostaleria, però certament unes condicions de treball atípiques, fet que es tradueix tant en el temps de treball com en el tipus de contractes, agreuja aquesta situació i la dificultat de cercar professionals necessaris per portar a terme els serveis d'aquest sector.

Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni conjuntament amb el Consell Comarcal del Baix Empordà impulsen aquestes dues jornades participatives per la innovació en l'ocupació del sector de l'hostaleria i la restauració. L'objectiu és fomentar la participació i el debat per poder trobar estratègies conjuntes per fer front a la manca de personal i a la dificultat per trobar gent que vulgui treballar en el sector, una preocupació que comparteixen l'administració pública i els empresaris.

El vicealcalde i regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, Arturo Prades, ha estat l'encarregat d'inaugurar la jornada, i ha remarcat la voluntat de l'administració de seguir treballant per contribuir a resoldre les dificultats del sector, així com incentivar la col·laboració publico privada per trobar solucions.

En aquesta primera jornada hi han participat 12 empreses de Calonge i Sant Antoni, així com Judit Lloberol, gerent del Grup Costa Brava Centre i Joan Carles Sànchez Doblado, xef-director d'Es Portal Restaurant Hotel Boutique, que han compartit els reptes del sector. La jornada ha continuat amb la conferència d'Oriol Homs, expert internacional de polítiques locals , formació professional i ocupació, que ha centrat la seva presentació en com potenciar la innovació en l'ocupació i respondre al nous reptes que planteja la situació socioeconòmica i ocupacional actual en el sector de l'hostaleria i la restauració.

La jornada ha continuat amb un debat obert per posar en comú els reptes i necessitats del sector de l'hostaleria i la restauració i ha finalitzat amb un debat obert amb els assistents.

El dia 27 d'octubre es portarà a terme la segona jornada, on es vol promoure un espai participatiu i de treball entre l'administració pública i les empreses del sector amb l'objectiu de recolzar iniciatives innovadores per la recuperació i competitivitat d'un sector econòmica tant rellevant per el municipi.