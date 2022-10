Personalitats del món de la recerca, l’administració i l’empresa van reclamar ahir una major inversió en recerca i desenvolupament.

Durant la celebració del primer congrés TECNIO 2022, que va tenir lloc a l’Aula Magna de la Universitat de Girona, els participants de la jornada van desenvolupar idees sobre com impulsar polítiques i mecanismes que facilitin la col·laboració entre l’àmbit empresarial i el de la recerca a llarg termini per generar innovació d’alt impacte a Catalunya.

«L’R+D és el futur del país», va assegurar Xavier Amores, director del clúster de l’aigua de Catalunya (Catalan Water Partnership). Durant la seva intervenció a la taula rodona «Time to transfer: mecanismes per fomentar que la recerca arribi al mercat», el director del clúster de l’aigua de Catalunya va demanar més recursos en recerca i desenvolupament, ja que «no es resoldrà només amb uns fons extraordinaris europeus».

Durant la xerrada es va posar de manifest la necessitat que l’administració, les institucions de recerca i el teixit empresarial treballin per fomentar polítiques de col·laboració intensiva que permetin als professionals de la investigació continuar els seus projectes fins a apropar-los al mercat.

De fet, Xavier Amores va exposar que «cal redissenyar els incentius de la demanda tecnològica per fer-los més atractius al sector empresarial».

La CEO de Frit Ravich, Judith Viader, també va insistir en la idea d’augmentar la inversió i va explicar que la investigació és clau per millorar la competitivitat de l’empresa, per aquest motiu va assenyalar la importància de fer «networking entre empreses i grups de recerca» per millorar la transferència, la tecnologia i la innovació que «serà el que farà que el territori tingui un major benestar». «Hauríem de crear un ecosistema on hi hagi una millor relació», va afegir.

Dificultats per les pimes

Tanmateix, no totes les empreses tenen les mateixes facilitats per arribar a la investigació. Això va denunciar el director de Tecnologia i innovació de PIMEC, Andreu Bru, que afirma que «la petita empresa té molta dificultat en establir contacte amb el món del coneixement». Per aquesta raó, reclama que l’augment en la inversió estigui acompanyada de «polítiques ben definides des del Govern». Destaca que «les universitats o els centres de coneixement que tenim a Catalunya son d’un nivell extraordinari» i, per tant, és important que «impulsem la innovació, la digitalització i tot allò que aporta valor amb les empreses perquè siguin més productives».

Durant la jornada també es va debatre sobre quines són les necessitats de les empreses per col·laborar amb centres R+D i fer que Catalunya sigui més competitiva, en un marc macroeconòmic on les potències emergents guanyen cada cop més pes. La necessitat de què les empreses vegin les institucions de recerca com un soci tecnològic prioritari, més enllà del marc col·laboratiu que existeix actualment, va estar una de les conclusions principals de la taula.

Josep Lagares, president executiu de Metalquimia, va explicar que la transferència tecnològica no pot ser forçada i que només pot funcionar connectant les capacitats dels centres tecnològics amb les necessitats reals del mercat.

L’investigador ICREA Miguel Chillón va manifestar que «l’ús de les ajudes públiques per fer projectes col·laboratius entre empresa i grups de recerca és una eina infrautilitzada que cal fer servir més».

Els spinoffs

La creació d’spinoffs, una fórmula que tenen les institucions de recerca per transferir tecnologia al mercat, va estar un altre dels temes presents a la jornada.

Manuel Arrufat, entrepreneurship manager de la Universitat Politècnica Catalunya, va definir les spinoffs com a «magnífics vehicles per a la transferència tecnològica, tot i que cal invertir més i posar facilitats als centres de recerca en les fases de maduració de les tecnologies, per generar transferència tecnològica d’impacte i de valor per a la societat».

Mariona Serra, directora de GoodGut-Hipra i vicepresidenta del clúster Catalonia Bio, va exposar en la seva intervenció que «és molt important tenir en compte tres factors a l’hora de crear una empresa de base tecnològica: un equip transversal i complementari, una línia de recerca que casi amb les necessitats del mercat i una estratègia de desenvolupament de producte i finançament que contempli una col·laboració»

.