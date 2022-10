Treballadors de Decathlon denuncien l’assetjament de l’empresa per voler conciliar

«La vida, l’esport que més estimem». Aquesta frase, il·lustrada amb la fotografia d’una mare agafant en braços un nadó, és el primer que veuen els clients de Decathlon quan obren la seva aplicació mòbil. L’estampa evoca uns valors familiars i els vincula amb la marca. Decathlon intenta vendre així els seus productes presentant-se com una empresa socialment responsable i preocupada per la conciliació. No obstant, més enllà de les campanyes publicitàries, aquesta no és la història que expliquen diversos treballadors. Set d’ells de set punts diferents d’Espanya, tant de magatzem com de botiga, expliquen el mateix: Decathlon posa tota mena de traves als seus treballadors a l’hora d’exercir la maternitat o la paternitat. Es nega sistemàticament a adaptar els seus horaris, els força a anar a judici si persisteixen i tots els testimonis entrevistats parlen de persecució per part de l’empresa durant el procés.

Treballar a Decathlon no és una feina d’oficina. Per a la immensa majoria de personal no hi ha horaris fixos de vuit del matí a cinc de la tarda, sinó que els contractes són de dilluns a diumenge, amb dos dies de descans que poden caure qualsevol dia de la setmana i torns canviants.