Els tripulants de cabina de Vueling estan cridats a la vaga des del novembre fins al gener del 2023, de divendres a dilluns. El sindicat Stavla ha convocat aturades per protestar per les condicions salarials ofertes per la companyia, en el marc de la negociació del nou conveni col·lectiu de la companyia. Des de Vueling qualifiquen les demandes de les centrals d'«inviables» i critiquen que els treballadors optin per escalar el conflicte laboral. Els serveis mínims per als primers dies d'afectació, que serà el cap de setmana posterior al pont de Tots Sants, encara no han sigut fixats per l'autoritat competent.

Vueling és una de les principals aerolínies que operen a Espanya pel que fa a volum de passatgers. En aeroports com el Prat de Barcelona, per exemple, és la principal. El mes de setembre va transportar 4,3 milions de persones arreu del país. El sector de l'aviació viu des de fa mesos immers en diferents conflictes laborals. Mentre els tripulants de cabina de Ryanair no acaben de resoldre el seu conflicte amb la companyia després d'un estiu de vagues, ara els seus homòlegs de Vueling plantegen el seu propi pols. Segons un comunicat difós per la companyia, la central convocant reclama increments salarials acumulats del 33% fins al 2025.