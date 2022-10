El nombre d’empreses exportadores a la demarcació de Girona creix un 11% respecte al 2019, l’últim any abans de l’afectació per la pandèmia de la covid-19. Concretament, les comarques gironines compten amb 3.283 empreses que venen els seus productes i serveis a l’estranger, segons les darreres dades d’ACCIÓ, l’agència per la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball.

Els mercats com el de França, Alemanya, Itàlia, Portugal i els Estats Units s’estableixen com els principals destins en les exportacions amb origen gironí. Pel que fa als sectors, lideren les exportacions l’alimentació, la maquinària i béns d’equipament, la química i plàstics, l’automoció i la transformació de metalls i altres materials. Les xifres es van donar a conèixer durant la jornada celebrada ahir a la seu de la delegació d’ACCIÓ a Girona, en el marc de la Setmana de la Internacionalització, amb la presència d’una trentena d’empreses i amb la participació dels directors de les Oficines Exteriors de Comerç i Inversions d’ACCIÓ a Berlín, Londres i Miami. La delegada territorial d’ACCIÓ a Girona, Glòria Viñals, va destacar que aquestes xifres demostren «la capacitat de les empreses gironines per adaptar-se a les demandes dels mercats ha conduït a una ràpida recuperació de les exportacions». A més, Glòria Viñals considera que «la situació econòmica està capgirant la manera de fer negocis i està exigint a les empreses ser més sostenibles i digitals». Les exportacions pugen un 27% Precisament, aquesta mateixa setmana es va conèixer que les exportacions gironines van tancar l’agost amb un creixement del 27%. Durant aquest mes les empreses de la demarcació van exportar productes per valor de 573,047 milions d’euros, 123 milions més que l’agost del 2021, segons les dades del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. El sector agroalimentari va ser el que va registrar un major creixement en vendes a l’exterior, amb un increment del 31,9%. Concretament el sector carni és el predominant. A l’agost les empreses càrnies gironines van exportar 181,46 milions d’euros de canals cap a l’exterior i tercers països. En comparació amb el mateix mes del 2021, aquesta xifra suposa un creixement del 28,5%. Principalment, aquest augment s’explica per la recuperació de les compres de porcí per part de la Xina, un mercat que, durant mesos, va frenar aquestes exportacions. De fet, a l’agost, la Xina va ser el segon destí dels productes gironins, tan sols per darrere de França. A més, les químiques i els fabricants de maquinària també van aconseguir augmentar les vendes a l’exterior. Les químiques van créixer un 2,6% en exportacions. Pel que fa a la maquinària, es va passar dels 32,37 milions d’euros en exportacions de l’agost del 2021 als 43,18 milions d’euros registrats a l’agost d’enguany.