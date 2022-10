La ministra espanyola es va reunir ahir a París amb el ministre francès d’Economia, Bruno Le Maire, i la de Transició Energètica, Agnès Pannier-Runacher. Aquesta trobada va tenir lloc després de l’acord establert dijous entre París, Madrid i Lisboa per impulsar una canonada submarina entre Barcelona i Marsella, que transporti gas i hidrogen verd. Un anunci que va posar punt final al pols dels últims mesos per desenvolupar el projecte de gasoducte MidCat, reemplaçat finalment per l’anomenat BarMar.

Aquesta infraestructura resulta actualment un projecte incipient. Ribera va reconèixer que el termini «de quatre o cinc anys» és aproximat. Dependrà, així mateix, dels treballs d’empreses de Portugal i França, que apunta més aviat al 2030 com a possible data d’entrada en funcionament. «Sabem quina és la capacitat d’Enagás. Però també ens resulta necessària la col·laboració d’actors francesos i portuguesos», va indicar.

La ministra va explicar que desconeixen el cost de la nova infraestructura, tot i que va donar a entendre que resultarà superior per a les arques espanyoles que els 400 milions de les obres del MidCat al territori ibèric. Va precisar, no obstant, que amb els altres països implicats es van proposar presentar a principis de desembre un avantprojecte amb més detalls. «Serà un esbós que ens permeti respondre a la pregunta de quina és l’estimació del cost i de la data de l’entrada en funcionament», va declarar Ribera, que va insistir que es tracta d’una canonada «per transportar hidrogen verd, encara que també podrà transportar gas».

A més, va explicar que va ser Espanya la que va proposar a França Marsella com a destí. Una possibilitat que es va treballar quan s’estudiava un possible gasoducte (o hidroconducte) amb Liorna, una opció plantejada a l’agost com una alternativa al MidCat. I va detallar que el BarMar comptarà amb tres etapes: «la part submarina que va de Barcelona a Marsella, la part que connectarà Marsella amb la futura xarxa d’hidroductes i una possible tercera que permetria connectar-lo amb Alemanya, tot i que això encara s’ha de veure».

Una canonada de 360 quilòmetres

Després de la darrera reunió dels presidents Pedro Sánchez, Emmanuel Macron i António Costa, el MidCat ha passat a ser història.

La connexió. Un dels canvis principals és que la connexió, en comptes de fer-se a través dels Pirineus, una idea rebutjada pel president francès per considerar-la costosa i per entendre que entraria en marxa d’aquí a uns anys, serà submarina. Aquest corredor de 360 quilòmetres connectarà el port de Barcelona, on hi ha la més gran de les sis regasificadores de la Península Ibèrica (transformen el gas líquid transportat en vaixells), amb el de Marsella. Això permetrà transportar el gas que procedeix d’Algèria a través d’Espanya, portar-lo a França i a la resta d’Europa. Per això, Alemanya, que ha pressionat perquè s’acordés algun tipus d’interconnexió per reduir la seva l’elevada dependència del gas rus, aplaudeix la iniciativa. L’acord inclou el compromís de concloure el projecte que connecta Celourico da Beira, a Portugal, i Zamora.

La matèria primera. Un altre dels canvis respecte el MidCat, pensat per al transport del gas i per en el futur modificar-lo perquè hi pogués circular hidrogen, és que es pensa al revés. És a dir, es dissenyarà per portar hidrogen verd.

El finançament. Una de les claus del projecte, com va passar amb el MidCat, és qui o com es finançarà. La ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, defensava que en ser un projecte europeu el finançament del MidCat hauria de córrer a càrrec de la UE. En el cas del BarMar no s’ha detallat d’on sortiran els diners o qui els finançarà. Aquest és un assumpte essencial. Espanya aposta pels fons europeus. Aquest serà un dels punts de discussió en les properes setmanes. Tampoc se n’ha determinat el cost.

Vençedors i vençuts. Enterrar el MidCat, amb una inversió prevista de més de 3.000 milions en què havia de participar Enagás, sense cap alternativa hauria estat una autèntica derrota per a Espanya i Portugal, que també es beneficia del BarMar i millorarà la interconnexió amb la xarxa espanyola. Amb la nova infraestructura proposada, Macron evita conflictes interns en enterrar un gasoducte que havia de discórrer per una zona protegida. Per part seva Pedro Sánchez i Antonio Costa, els presidents d’Espanya i Portugal, poden vendre que han aconseguit un acord per a una interconnexió amb la resta del continent. AGUSTÍ SALA/BARCELONA.