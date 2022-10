El Govern planteja que els usuaris d’autovies paguin peatges en funció de la seva renda

La secretària d’Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, va plantejar la possibilitat de crear un sistema progressiu, en què es tingui en compte la capacitat econòmica de cada usuari, de cara a la implementació dels peatges a totes les autovies del país.

Durant la seva participació en una comissió del Congrés dels Diputats per explicar els Pressupostos Generals de l’Estat del 2023, Pardo de Vera va admetre que l’actual model de finançament de carreteres és «insostenible». Les dades apunten un dèficit de 9.000 milions d’euros.

«És un model insostenible. Si hi hagués un pacte, que hauria d’existir més enllà dels temps polítics, aquest tema estaria solucionat, però els governs no han fet res. Això és no moure’s perquè ningú surti a la foto i surtin les urpes, però jo no concebo el Congrés com una selva», va manifestar.

Posteriorment, va explicar que el seu departament hagués preferit dissenyar la gratuïtat del transport públic, que ja s’aplica des del setembre a Rodalies i Mitja Distància, des d’un punt de vista de progressivitat fiscal, ja que hi ha viatgers recurrents de tren que es poden permetre pagar-se el bitllet i altres que no.

Tot i això, l’especial conjuntura ha provocat que aquesta decisió s’hagi hagut de prendre de forma ràpida i fer gratuïts els viatges de forma generalitzada, sense tenir en compte la renda de cada persona. Pardo de Vera va vincular aquesta progressivitat a la implementació dels peatges de les autovies dient que «cal prendre aquestes mesures des d’un punt de vista progressiu».

En qualsevol cas, va insistir que es presentarà un model quan hi hagi un consens polític sobre un tema que creu cal abordar «amb criteris de vertebració territorial, igualtat i seguretat». Als Pressupostos de l’any que ve, la secretària d’Estat va recordar que es destinaran prop de 2.700 milions d’euros a mantenir i ampliar la xarxa de carreteres.