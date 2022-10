Més dotació per a les assegurances agràries en el projecte de PGE

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha elevat un 23% la dotació per a la política de les assegurances agràries als Pressupostos Generals de l’Estat (PGE), fins als 317,7 milions d’euros, un «pilar fonamental» per a la sostenibilitat de les explotacions de pagesos i ramaders espanyols.

«És la quantitat més elevada aprovada per un Govern per a l’assegurança agrària, que és un dels instruments que garanteixen la rendibilitat i la resistència del sector agrari», va assegurar el subsecretari d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Ernesto Abati García-Manso, durant la seva compareixença a la Comissió d’Agricultura al Congrés dels Diputats.

El representant d’Agricultura va destacar que aquesta dotació anirà destinada a incrementar en 10 punts la subvenció a l’assegurança agrària i que supera en 106,5 milions d’euros, més d’un 50%, la quantitat amb què es va iniciar aquesta legislatura.

«Aquest és el millor pressupost possible per consolidar la recuperació del sector i per garantir el seu paper central com a garant de la seguretat alimentària i per afrontar aquest any de legislatura en un exercici tan complex com el que estem vivint», va destacar.

D’altra banda, les inversions contemplades en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) comptarà el 2023 amb un pressupost de 455 milions d’euros, fet que suposa un 9,6% menys respecte el 2022.

D’aquesta manera, el pressupost consolidat del Departament que lidera Luis Planas per al 2023 és de 8.970,13 milions d’euros, un 0,4% més que l’any anterior.

Modernització de regadius

El 2023, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha elevat la dotació als PGE per a la política de modernització de regadius que comptarà amb 410 milions d’euros. «Afrontarem una inversió de 1.000 milions d’euros, cosa que serà l’esforç pressupostari més gran des de començaments de segle en matèria de regadius, que permetrà afrontar la modernització de 100.000 hectàrees de regadiu», va assegurar el secretari general d’Agricultura i Alimentació, Fernando Miranda.