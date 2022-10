El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser és un dels espais més freqüentats de Catalunya amb 485.000 visitants a l'any. Són dades d'un estudi liderat per l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) que ja ha analitzat altres indrets com Collserola amb una metodologia similar. Els resultats d'aquest primer estudi indiquen que el parc del Ripollès, creat el 2015, rep sobretot visitants de la zona de Barcelona (un 65%) i que la mitjana de la visita és d'1,5 dies. La despesa diària és de més de 17 euros, el que representa un impacte directe de l'economia local de 8,5 milions d'euros durant l'estada. L'anàlisi també ha detectat aspectes a millorar, com ara la mobilitat, els aparcaments de vehicles i la senyalització.

«Ens ha sorprès que som un dels parcs naturals més visitats de tot Catalunya, gairebé com Collserola (rep més de 690.000 visitants a l'any), que és el pulmó verd de Barcelona», afirma el director d'aquest espai natural, Santi Farriol. En una entrevista a l'ACN, explica que dins el perímetre també s'inclouen les estacions d'esquí Vall de Núria i Vallter 2000, un important punt d'atracció de visitants a l'hivern però també durant l'estiu. Els mesos de més concentració de visites són juliol, agost, setembre i octubre. L'estudi també indica que, si es tinguessin en compte els visitants de fora parc que freqüenten el sector de Vallter, la xifra ascendiria a 594.000 visitants a l'any.

Conèixer la freqüentació i el perfil dels visitants era un aspecte clau per avançar en la gestió d'aquest parc, creat fa set anys. El patrimoni natural i cultural, la dinamització socioeconòmica i la gestió de l'ús públic són les tres potes principals d'aquesta gestió i eines com aquest estudi eren «molt necessàries». Gràcies a aquest document, encarregat a l'INEFC, se sap que un 53% dels enquestats tenen entre 35 i 55 anys, que més del 60% tenen estudis universitaris i que un 64% han arribat al parc en vehicle particular. També indica que un 65% dels enquestats provenen de Barcelona i rodalies.

Respecte a la freqüència de visita, un 50% de les persones diuen haver-lo visitat més de quatre vegades durant els darrers dos anys. La mitjana d'estada és d'1,6 dies si bé més del 52% dels enquestats afirma no pernoctar a la zona durant la visita. L'hostal o hotel és l'allotjament més utilitzat pels que sí que es queden a dormir. L'excursionisme i el muntanyisme són les dues principals activitats que es fan durant la visita, un 29% i un 25% respectivament.

El director assenyala que les conclusions de l'estudi -fet a partir de 1.320 enquestes presencials en diferents punts i moments del 2021 i 2022- són «un bon punt de partida» però també «una responsabilitat» tal com demostra la puntuació de 4,7 d'un màxim de 5 de nivell de satisfacció dels enquestats. «Hem de fer que continuïn tenint aquesta bona experiència quan vinguin», afegeix. En aquest sentit, remarca que el més important no és la xifra de visitants sinó el respecte pel medi. «Volem un visitant que es comporti de forma adequada, sense sortir de camins ni posant música alta, que entengui que s'ha de mimetitzar amb l'entorn, com en qualsevol espai natural que visitis», afirma Farriol. La millora de la senyalització és un altre dels àmbits a actuar perquè han vist que molts visitants desconeixen que estan dins del parc.

La gestió dels aparcaments, entre els aspectes a millorar

L'ús del vehicle privat i el col·lapse d'alguns punts on la gent aparca als vorals és un dels aspectes a millorar. Des del parc s'han fixat estudiar en un futur la gestió dels aparcaments, fomentar l'ús del transport públic entre les dues valls i que el tren sigui una alternativa real al cotxe. «Si oferim línies de transport entre Núria i Setcases, per exemple, i que el visitant pugui tornar i agafar el tren des de Barcelona, seria una bona opció», diu. Admet, però, que amb la situació actual de l'R3 hi ha poca gent que ho faci. Des de fa temps que defensa que la mobilitat s'ha de decidir i planificar de forma comarcal i no pas que cada municipi ho faci a la seva manera com passa amb l'aparcament de caravanes.

Pagar per aparcar en dos indrets

Actualment, tenen dos aparcaments públics on es paga 5 euros a la zona de Daió i a Fontalba per deixar el vehicle tot el dia. Ho gestiona l'Ajuntament de Queralbs i els diners recollits es reinverteixen al territori. Si bé el cost del manteniment de la pista és molt més elevat que els ingressos de l'aparcament, valoren positivament l'experiència perquè ha reduït la freqüentació de vehicles i n'ha millorat l'ordenació. «Estem veient que les pastures i la zona de ribera estan millorant», detalla el director.

Gràcies a la instal·lació de vuit comptadors (5 compten vehicles i 3, persones) han detectat una reducció del 30% de l'afluència aquest estiu respecte a l'anterior. «Ho atribuïm al fet que l'any passat va ser molt excepcional, es va viatjar poc a l'estranger per la pandèmia i el turisme d'interior va anar a molts a espais naturals; nosaltres estem a prop de Barcelona i vam tenir molta afluència», detalla Xavier Grivé, tècnic d'ús públic i educació ambiental del parc. Que aquest estiu la xifra hagi baixat, seguint la tendència a tot Catalunya, és positiu pel que fa a preservació. «No cal que vingui molta més gent sinó que els redirigim en llocs menys fràgils», remarca. Al marge dels dos aparcaments regulats, hi ha altres punts que s'omplen de vehicles i que ja s'estan estudiant, com ara les dues pistes forestals que uneixen les valls. Encara, però, no hi ha res decidit.

El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser ocupa 14.750 hectàrees, repartides entre els municipis de Planoles, Queralbs, Ribes de Freser, Pardines, Vilallonga de Ter, Setcases i Molló, tots al Ripollès.